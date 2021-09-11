تريبي باني تتبرع بنسبة ١٠٠٪ من عائدات التوكنات غير القابلة للإتلاف لمؤسسة منع الانتحار

تام شمس - السبت 11 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - أعلن تريبي باني إن إف تي، وهو مشروع جديد للتوكنات غير القابلة للإتلاف مبني على سولانا، أنه يتبرع بجميع عائدات بيع العملات المعدّنة إلى المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار.

تم الإعلان عن هذا في يوم منع الانتحار، وهو حدث توعية عالمي تم الاحتفال به على مستوى العالم يوم ١٠ سبتمبر. تم تنظيم يوم التوعية السنوي لأول مرة في عام ٢٠٠٣ من قبل الرابطة الدولية لمنع الانتحار. واليوم، تحظى بدعم منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للصحة العقلية.

على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن ٧٠٠٠٠٠ شخص يموتون بالانتحار كل عام، وفقًا لمنظمة يونايتد فور غلوبال مينتال هيلث، وهي مؤسسة دولية تعمل على تعزيز الصحة العقلية، في عام ٢٠١٩، تشير التقديرات إلى أن أكثر من حالة وفاة واحدة من كل ١٠٠ حالة وفاة على مستوى العالم ناتجة عن الانتحار.

تم جمع عائدات تعدين تريبي باني من خلال دولارات جيميني وبلغ مجموعها ٢٢٠٨٨٦ دولارًا. وسيخصص المبلغ بالكامل للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار. نشر المشروع تعريف معدل هاش المعاملة، والذي ظهر على إيثرسكان.

قام تريبي باني بسك ١١١١ توكن غير قابل للإتلاف يوم ١٠ سبتمبر وتم تقييم كل تحصيل بقيمة ١,١١ SOL. في وقت كتابة هذه المقالة، كانت قيمة SOL أقل بقليل من ١٨٩ دولارًا، وفقًا لكوينتيليغراف ماركتس برو.

تم تسهيل نقل توكن GUSD من خلال ذا غيينغ بلوك، وهي منصة تبرعات بالعملات المشفرة أطلقت العديد من المبادرات لزيادة المساهمات الخيرية من مجال العملات المشفرة. وقد شهدت أحدث مبادرات الشركة، التي أطلق عليها اسم كريبتو غيفينغ بليدج، مساهمات من كبار الخبراء في الصناعة بما في ذلك ريان سلكيس ودان ماتوسزيوسكي وكياو وانغ وحسيب قرشي.