بورصة سيكس السويسرية تحصل على الموافقة لإطلاق سوق عملات مشفرة

تام شمس - السبت 11 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، أو FINMA، موافقتها على قيام البورصة السويسرية المنظمة "سيكس" لإطلاق سوق الأصول الرقمية وإيداع الأوراق المالية المركزية المبنية على تقنية السجلات الموزعة يوم الجمعة.

في البداية كانت البورصة عازمة على الإطلاق في النصف الأخير من عام ٢٠١٩، ثم تم إبطاء تحقيق طموحاتها بسبب العقبات التنظيمية. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ محدد للإطلاق يوم الجمعة، فمن المتوقع أنه بعد التفاوض على هذا التحدي، سيتمكن العملاء من تجربة عروض البورصة في المستقبل القريب.

في فبراير من هذا العام، أطلقت توينتي ون شيرز أول منتج يتم تداوله في البورصة من بولكادوت في العالم على بورصة سيكس بعد إدراك ارتفاع الطلب على الأصل داخل المنطقة.

يُشار عادةً إلى سويسرا باسم وادي العملات المشفرة، وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر الولايات القضائية استيعابًا لنشاط العملات المشفرة في العالم. وقد اختارت الأمة بوعي عدم تعديل قوانين الضرائب الخاصة بها في يونيو، مما أوضح إيمانها بأن البنية التحتية الحالية سوف تستوعب نمو تقنيات بلوكتشين وتقنية السجلات الموزعة بشكل كافٍ.

إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وبرمودا، أصبحت سويسرا مؤخرًا واحدة من أسرع البيئات الناشئة في العالم لصناديق الملاذ الآمن، وفقًا للبيانات الأخيرة من شبكة العدالة الضريبية.

وقد شارك رئيس البورصات العالمية في سيكس، توماس زيب، وجهات نظره حول الموافقة:

"تتواصل رقمنة الأسواق المالية على قدمٍ وساق، وبينما لا يزال الشكل النهائي للسوق في حالة تطور، ويعد هذا معلمًا مهمًا في تزويد المستثمرين المؤسسيين ببنية تحتية آمنة وقوية".

بعد الإطلاق للأفراد، أعربت سيكس عن رغبتها في تنويع عروضها لتناسب متطلبات البنوك والمصدرين وشركات التأمين والمستثمرين المؤسسيين داخل شبكتهم العالمية.