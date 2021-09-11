حجم التوكنات غير القابلة للإتلاف في أوبن سي ينخفض بنسبة ٥٠٪ بعد الارتفاع الهائل في أغسطس

تام شمس - السبت 11 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - بعد الارتفاع الهائل في حجم المبيعات البالغ ٤ مليارات دولار على مدار شهر أغسطس لسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFT، أوبن سي، تشير الأرقام الأخيرة إلى عودة مجازية إلى الأرض بعد الاندفاع إلى الارتفاعات الهائلة.

توازي أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى حد كبير الزخم الهبوطي الذي شهدته أسواق العملات المشفرة على مدار الأسبوع الماضي، حيث تعاني المنصات والمجموعات والأسعار الأساسية من تصحيحات.

وتكشف البيانات التحليلية من داب رادار أنه خلال فترة الأيام السبعة الماضية، انخفض حجم المبيعات على أوبن سي بشكل حاد بنسبة ٥٠٪ تقريبًا إلى ٧٩٢,٢٣ مليون دولار من مجموعة من ١٥٦٨١١ متداولًا، أي ١٠٪ أقل مما تم تسجيله خلال الأسبوع السابق.

على الرغم من هذا التصحيح قصير المدى، لا تزال أوبن سي تحتل موقعًا مهيمنًا على أقرب منافسيها أكسي إنفينيتي و كريبتو بانكس، المدرجين في مقياس الحجم مع ١٥٨,٢٤ مليون دولار و٤٥,٩٢ مليون دولار على التوالي.

وإدراكًا لعدم تحريف السرد الهبوطي، يجب أيضًا الإبلاغ عن أنه من خلال استخدام نفس مجموعة البيانات وتوسيع النطاق عبر فترة ٣٠ يومًا، يمكن تقييم أن أوبن سي لا يظهر أي علامات على التراجع طويل المدى مع رقم حجم إيجابي يبلغ ٣٣٦.٩٤٪.