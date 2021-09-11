 مديرٌ سابق في لجنة تداول السلع الآجلة ينضم إلى أندريسن هورويتز كمستشار

تام شمس - السبت 11 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - أصبح تنظيم العملات المشفرة موضوعًا ذا صلة متزايدة على مدى السنوات العديدة الماضية. ولمعالجة هذه الأمور الداخلية والخارجية القانونية وسط المياه التنظيمية المتغيرة باستمرار، دعت شركة رأس المال المغامر أندريسن هورويتز رئيسًا سابقًا للجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، أو CFTC، للانضمام إلى فريقها.

حيث كتبت كاتي هاون، الشريك العام لأندريسن هورويتز، في إعلان يوم الخميس على موقع a١٦z الإلكتروني: "كجزء من جهودنا الأكبر للتأكد من أن لدينا نظام دعم على مستوى عالمي عندما يتعلق الأمر بالسياسة والمسائل التنظيمية، يسعدني أن أعلن أن برايان كوينتينز، المفوض السابق للجنة تداول السلع الآجلة، ينضم كشريك استشاري في فريق العملات المشفرة".

شهد العام الماضي على وجه الخصوص نقاشات تنظيمية مهمة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ففي ديسمبر ٢٠٢٠، كانت وزارة الخزانة الأمريكية تهدف إلى زيادة مراقبة محفظة الأصول المشفرة ذاتية الاستضافة ومؤخرًا، تضمن مشروع قانون البنية التحتية الأمريكية مصطلحات يمكن أن تضع ضغطًا كبيرًا على مجال العملات المشفرة المتنامي. قامت دول أخرى أيضًا بتحركات تنظيمية مختلفة، واضحة في إجراءاتها ضد بورصة الأصول الرقمية "باينانس".

ويبدو أن أندريسن هورويتز قد أدركت اللحن التنظيمي الحالي لمجال العملات المشفرة وأرادت تقديم الدعم للكيانات في محفظتها. وأشارت هاون في المنشور إلى أن "مشاريع محفظتنا تبتكر بطرق لم تكن متخيلة من قبل، ولذا يجب أن يكون استثمارنا فيها أكثر من مجرد استثمار مالي - فنحن نسعى لتزويدهم بمجموعة كاملة من الموارد في طريقهم إلى النجاح".

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هما وكالتان تنظيميتان غالبًا ما تكون جزءًا من المحادثة عندما تتقاطع الإرشادات القانونية مع العملات المشفرة. وفي شرح أهمية وجود رئيس تنظيمي سابق في متناول اليد، كتبت هاون:

"تلعب هيئة تداول السلع الآجلة دورًا مهمًا بصفتها جهة تنظيمية فيدرالية ذات اختصاص قضائي على العملات الرقمية وتوكنات الخدمة والسلع الأخرى غير القائمة على الأوراق المالية، وقد برز برايان منذ فترة طويلة كمفكر مبتكر في مجال العملات المشفرة والتمويل اللامركزي. إنه يفهم كلًا من كيفية عمل تقنية العملات المشفرة وكيف تفكر لجنة تداول السلع الآجلة في هذه المشكلة. وستكون قدرته على الترجمة بين الاثنين أمرًا محوريًا لنجاح برنامج سياسة a١٦z للعملات الكشفرة وشركات محفظتنا".

انضم مسؤولون سابقون آخرون في الحكومة الأمريكية أيضًا إلى مجموعات مختلفة تعمل في مجال العملات المشفرة، مثل جاي كلايتون، الذي ترأس سابقًا هيئة الأوراق المالية والبورصات كرئيس.