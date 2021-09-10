أرغو بلوكتشين تحصل على قرض مدعوم من بيتكوين بقيمة ٢٥ مليون دولار من غالاكسي ديجيتال

تام شمس - الجمعة 10 سبتمبر 2021 06:49 مساءً - حصلت أرغو بلوكتشين على اتفاقية قرض أخرى من غالاكسي ديجيتال إل بي مع شركة التعدين مع بيتكوين (BTC) كضمان.

ووفقًا لإعلان صادر عن بورصة لندن يوم الجمعة، فإن اتفاقية القرض الجديدة المدعومة من بيتكوين تبلغ ١٨,٠٥ مليون جنيه إسترليني (حوالي ٢٥ مليون دولار).

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، دخلت أرغو في اتفاقية قرض مدعومة من بيتكوين في السابق مع غالاكسي ديجيتال مقابل ٢٠ مليون دولار في يونيو.

ويقال إن مُعدِّن بيتكوين الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له سيجمع كلا القرضين في قرض واحد بمبلغ إجمالي قدره ٤٥ مليون دولار.

كجزء من الاتفاقية، ستستخدم أرغو تدفق رأس المال الجديد لدعم جهود التوسع في تكساس.

في مارس، اشترت الشركة قطعة أرض تبلغ مساحتها ٣٢٠ فدانًا في تكساس والتي يقال إنها ستستضيف منشأة تعدين بيتكوين بقدرة ٢٠٠ ميغاواط.

ومن خلال الحصول على قرض مدعوم من بيتكوين، تستطيع أرغو بلوكتشين أيضًا زيادة رأس مالها المتاح دون الحاجة إلى تصفية بيتكوين التي تم تعدينها.

إذا ثبت أيضًا أن التوقعات الصعودية حول سعر بيتكوين بنهاية العام صحيحة، فيمكن للشركة أن تكسب عائدًا كبيرًا عن طريق تجميع مبلغ بيتكوين، مما يعني دفع عدد أقل من دولارات الولايات المتحدة لكل بيتكوين أثناء عملية السداد.

كما صرحت الشركة أنها مسرورة لمواصلة علاقتها التجارية مع غالاكسي ديجيتال كشريك مموّل.

في وقتٍ سابق من سبتمبر، ذكرت مجلة يو كيه إنفستور ماغازين أن أرغو احتفظت بـ ١٦٥٩ بيتكوين في ميزانيتها العمومية في بداية الشهر.

ويقال إن عملاق تعدين بيتكوين قام بتعدين ٢٠٦ بيتكوين في أغسطس، مما رفع حصيلة العام حتى تاريخه إلى ١٣١٤ "عملة". بالسعر الحالي لعملة بيتكوين، تمتلك أرغو عملات بيتكوين بقيمة ٧٧ مليون دولار.

يُعد توسع أرغو في الولايات المتحدة مؤشرًا أيضًا على هجرة معدل الهاش بين الشرق والغرب في أعقاب حملة الصين لتعدين العملات المشفرة في الصيف. يقوم العديد من القائمين بتعدين بيتكوين البارزين ببناء قدرات أكبر في أمريكا الشمالية.