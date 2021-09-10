مزاد ١٠١ بورد إيبس للتوكنات غير القابلة للإتلاف في سوثيبيز يُغلق بأكثر من ٢٤ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - حطم المزاد لمجموعة ١٠١ بورد إيب ياخت كلوب (BAYC) من مجموعة يوغا لابز التوقعات مع فوز بقيمة ٢٤,٣٩ مليون دولار.

أغلق المزاد يوم ١٠ سبتمبر واستضافته دار المزادات المرموقة سوثيبيز التي كانت قد قدرت في وقت سابق أن المجموعة ستباع بين ١٢ مليون دولار و١٨ مليون دولار.

تتكون حزمة التوكنات غير القابلة للإتلاف من ١٠١ توكن غير قابل للإتلاف لبورد إيب وثلاثة "أمصال متحولة" إم١ وثلاثة إم٢. عندما يتم دمج توكن بورد إيب مع مصل إم١ أو إم٢، فإنه يمكّن حامله من سك منتج توكن غير قابل للإتلاف جديد لميوتانت إيب يحتفظ بنفس سمات القرد الأصلي بورد إيب ولكنه يصوره في شكل متحور.

بإخراج التوكنات غير القابلة للإتلاف للمصل من المعادلة حيث يتم عادةً إسقاطها من الهواء مجانًا لحامليها، تم تقييم كل توكن بورد إيب في المجموعة بمتوسط ​​سعر يبلغ حوالي ٢٤١٠٠٠ دولار أو ٦٩,٤ إيثريوم (ETH) في وقت كتابة المقالة.

والرقم أعلى بكثير من السعر الأساسي للتوكنات غير القابلة للإتلاف لبورد إيب في السوق الثانوية، مع بيانات من أوبن سي تُظهر حدًا أدنى للسعر يبلغ ٣٨,٩٩ إيثريوم، تبلغ قيمته حوالي ١٣٥٠٠٠ دولار.

كما باعت يوغا لابز مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف ١٠١ من مشروعها الجانبي بورد إيب كينيل كلوب الذي أغلق في نفس اليوم بعرض فائز قدره ١,٨٣ مليون دولار، بسعر ١٨١٥٠ دولارًا لكل توكن غير قابل للإتلاف. انخفض الرقم ضمن تقديرات سوثيبيز من ١,٥ مليون دولار إلى ٢ مليون دولار، وتفوق السعر الأدنى على أوبن سي البالغ ٣,٠٩ إيثريوم أو ١٠,٧٠٠ دولار.

أطلقت شركة يوغا لابز التي يقع مقرها في ولاية ديلاوير مشروع BAYC يوم ٣٠ أبريل، ومنذ ذلك الحين أصبح مشروعًا مشهورًا للغاية ومطلوبًا. وقد تقدمت شخصيات مثل نجم الدوري الاميركي للمحترفين ستيف كاري بدفع ٥٥ إيثريوم (١٩١٠٠٠ دولار) مقابل توكنات بورد إيب غير القابلة للإتلاف أواخر الشهر الماضي. كما اشترت شركة الألعاب متعددة الأكوان "ذا ساندبوكس" لعبة بورد إيب بسعر قياسي بلغ ٧٤٠ إيثريوم (٢,٥٧ مليون دولار) يوم ٦ سبتمبر.

تصور التوكنات غير القابلة للإتلاف من ساندبوكس قردًا ذهبيًا بعيون ليزر يرتدي قبعة قبطان البحر. في ٨ سبتمبر، كشفت الشركة عن خطط لنقل توكنات BAYC غير القابلة للإتلاف إلى ميتافيرس الخاص بها كأفاتار قابل للعب.

"تجد مجموعات أفاتار فائدة إضافية لمالكي التوكنات غير القابلة للإتلاف داخل عالم الألعاب الافتراضي الخاص بنا. من خلال إمكانية التشغيل البيني للتوكنات غير القابلة للإتلاف، سيكونون قادرين على تحويل صور التوكنات غير القابلة للإتلاف القابلة للتحصيل ثنائية الأبعاد إلى صور مرمّزة ثلاثية الأبعاد قابلة للعب، ويمكنها الجري والقفز والتواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب والتفاعل مع صور الأفاتار الأخرى من نظرائهم في ذا ساندبوكس".

٣٧٤٩ أفاتار لتوكنات بورد إيب غير القابلة للإتلاف: (المصدر: ذا ساندبوكس)

وفقًا لبيانات من أوبن سي، انخفض حجم مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف في السوق الثانوية في سبتمبر، حيث شهدت المشروعات الكبرى مثل كريبتوبنكس وآرت بلوكس وBAYC انخفاضًا في حجم سبعة أيام بنسبة ٨٥٪ و٨٢٪ و٦٩٪ على التوالي.وقد شهد مشروع توكنات غير قابلة للإتلاف واحد فقط من بين أفضل ٢٠ مشروعًا زيادة في حجم التداول لمدة سبعة أيام، حيث شهد المؤسس المشارك لشركة فاين "دوم هوفمان لوت" (للمغامرات) زيادة بنسبة ٨,٤٢٪.

حجم مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف: أوبن سي

تُظهر البيانات من دون أناليتيكس أيضًا أن أسعار التوكنات غير القابلة للإتلاف الأساسية في اتجاه هبوطي مؤخرًا، حيث انخفضت من ١,٠٢ إيثريوم يوم ٣٠ أغسطس إلى حوالي ٠,٤٠ إيثريوم يوم ٩ سبتمبر. ومع ذلك، هذا لا يشير بالضرورة إلى اتجاه هبوطي لقطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف، حيث يمكن أن يتأثر السعر بالمشاريع الجديدة الناشئة في السوق والتي تبيع بأسعار أقل.