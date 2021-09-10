إليكم سبب ارتفاع سعر ألغوراند إلى أعلى مستوى جديد خلال عدة سنوات

تام شمس - الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - إن التبني في العالم الحقيقي هو ما يهم حقًا عندما يتعلق الأمر بكونه مشروع بلوكتشين ناجحًا ومشروع واحد استفاد من زيادة طفيفة في التبني هو ألغوراند (ALGO)، وهو بروتوكول إثبات ملكية نقي يهدف إلى أن يصبح المستوى الاساسي المفضل للصناعة المالية العالمية.

مخطط زوج ألغوراند مقابل تيثر على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ الوصول إلى القاع عند ٠,٦٧ دولار يوم ٢٠ يوليو، ارتفع سعر ALGO بنسبة ٢٦٨٪ إلى أعلى مستوى يومي عند ٢,٤٧ دولار يوم ٩ سبتمبر حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة إلى مستوى قياسي مرتفع ٤,٨٣ مليارات دولار.

السلفادور تبني على ألغوراند

جاء الارتفاع المفاجئ في الأسعار وحجم التداول في ألغوراند بعد إعلان السلفادور أنها أصبحت الآن معترفًا بها كعملة قانونية. بالإضافة إلى ذلك، اختارت السلفادور أيضًا بلوكتشين ألغوراند للمساعدة في تطوير بنية بلوكتشين التحتية الخاصة بها.

اكتسبت شبكة ألغوراند ببطء اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات والحكومات الأكبر نظرًا لعملها على العملات الرقمية للبنك المركزي. علاوة على ذلك، تم اختيار المشروع لاستضافة عملات مستقرة شهيرة مثل يو إس دي كوين (USDC) وتيثر (USDT).

ربما يكون اختيار ألغوراند من قبل السلفادور هو التصويت الأكثر أهمية على الثقة الذي حصل عليه المشروع حتى الآن، والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التبني على نطاق واسع حيث تراقب الحكومات والمؤسسات الأخرى لترى كيف يتقدم المشروع.

التوكنات غير القابلة للإتلاف والتمويل اللامركزي والحوكمة يمكن أن تجذب مستخدمين جدد

العامل الثاني الذي يساعد على دفع سعر ALGO هو التحركات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسة ألغوراند لجعل المجتمع أكثر انخراطًا في المشروع ونشطًا على الشبكة.

المشروع في طور إطلاق ميزات الحوكمة لمالكي التوكنات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم ١ أكتوبر وستمنح المستخدمين المزيد من الكلمة في التطوير المستقبلي للمنصة.

يعمل مطورو المشروع أيضًا على التمويل اللامركزي الجديد وتطبيقات التوكنات غير القابلة للإتلاف والتي قد تجذب مستخدمين جددًا يرغبون في الدخول في إجراء جنون التوكنات غير القابلة للإتلاف ولكن يتم منعهم من خلال الرسوم المرتفعة على شبكة إيثريوم.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ ALGO يوم ٤ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر ALGO. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، تم رفع درجة فورتكس™ لـ ALGO في أوائل سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٠ يوم ٤ سبتمبر، أي قبل ٧٨ ساعة تقريبًا من بدء السعر في الارتفاع بنسبة ١١٤٪ خلال اليومين المقبلين.

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