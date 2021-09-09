موظفٌ حكومي متهم بتعدين العملات المشفرة على حساب الجمهور

تام شمس - الخميس 9 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - يُزعم أن كريستوفر نيبلز، مشرف عمليات تكنولوجيا المعلومات في مكتب كاتب مقاطعة سوفولك في نيويورك، استغل منصبه لوضع معدات التعدين المشفرة في أماكن مختلفة في مركز ريفرهيد في مقاطعة نيويورك التي كان يعمل بها.

ويُزعم أن نيبلز أقام ٤٦ جهازًا لتعدين العملات الرقمية، "في مواقع مثل لوحة الحائط الكهربائية غير المستخدمة أو أسفل ألواح الأرضية"، وفقًا لبيان نُشر على إيه بي نيوز يوم الأربعاء.

يمكن أن يكون تعدين العملات المشفرة مسعى مكلفًا، حيث يتطلب أحيانًا معدات محددة للمهمة بالإضافة إلى زيادة التكاليف الكهربائية أينما تم إعداد أجهزة التعدين. ويمكن أن تنتج معدات التعدين أيضًا كميات ملحوظة من الحرارة، مما يضيف إلى المعادلة.

ووفقًا لاقتباس ورد في بيان من تيموثي سيني، المدعي العام في مقاطعة سوفولك: "يتطلب تعدين العملات المشفرة قدرًا هائلًا من الموارد، ويتعين على القائمين بالتعدين أن يتعاملوا مع كيفية تغطية كل تكاليف الكهرباء والتبريد." وأضاف سيني أن نيبلز "وجد طريقة للقيام بذلك؛ لسوء الحظ، كان ذلك على حساب دافعي الضرائب".

وزعم البيان أن جهود العامل جمعت ٦٠٠٠ دولار أو أكثر من التكاليف الكهربائية التي أثقلت كاهل مقاطعة سوفولك.

يواجه نيبلز عددًا من الدعاوى القانونية، مثل السرقة الكبرى، ويمكن أن يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وقد أفرجت المحاكم عن نيبلز دون المطالبة بكفالة أثناء انتظاره لمزيد من الإجراءات القانونية.

خلال اجتماع صحفي يوم الأربعاء، كما ورد في مقال من نيوزداي، قال سيني: