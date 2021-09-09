يبدو أن خطأ في أوبن سي قد دمر ما يقرب من ١٠٠ ألف دولار في التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الخميس 9 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - ظهرت تقارير تفيد بأن خطأ في سوق أوبن سي قد حذف التوكنات غير القابلة للإتلاف المملوكة لأحد المستخدمين بقيمة ٢٨,٤٤ إيثريوم (ETH)، أي ما يقرب من ١٠٠٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

تم الكشف عن المعلومات عبر الإنترنت من قبل نيك جونسون، المطور الرئيسي لخدمة اسم إيثريوم، أو ENS، الذي قيل إنه فقد التوكن غير القابل للإتلاف الذي كان مرتبطًا بأول ENS المسمى rilxxlir.eth. ENS هو نظام تسمية يسمح للمستخدمين بتخزين المحتوى المستند إلى النص باعتباره توكنات غير قابلة للإتلاف على بلوكتشين إيثريوم.

وأثناء نقل التوكنات غير القابلة للإتلاف من حساب ENS إلى حساب شخصي، لاحظ جونسون أنه تم إرسال اتوكن إلى ما يبدو أنه حساب نسخ:

"انتقلت إلى أوبن سي، وضغطت على" نقل "وأدخلت" nick.eth". بعد لحظات، اكتملت المعاملة! تم نقل rilxxlir.eth إلى ٠x٠٠٠٠...٠٠٠٠edd٨٩٩b. انتظر ماذا؟"

وفقًا لجونسون، أكد تواصله الأول مع أوبن سي أن خطأ حرق التوكنات غير القابلة للإتلاف قد تم إدخاله على صفحة نقل المنصة، مما أثر على جميع عمليات نقل ERC٧٢١ إلى أسماء ENS خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت أوبن سي:

"لقد توصلنا إلى عدد صغير من المستخدمين الذين تأثروا بالمشكلة بالأمس حيث أدى إرسال التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى اسم ENS إلى إرسال النسخة المشفرة من النص الحرفي (مثل" OS.eth") بدلًا من العنوان المرتبط. لقد كان هذا خطأ مننا وقمنا بإصلاحه في ذلك اليوم".

تتبع جونسون ما لا يقل عن ٣٠ معاملة من ٢١ حسابًا فقدت التوكنات غير القابلة للإتلاف بسبب خطأ في النظام. وبناءً على المعلومات، تم حرق ما مجموعه ٤٢ توكن غير قابل للإتلاف.

ادعى جونسون أن توكن ENS المفقود ليس له قيمة نقدية ولكن تم تقديره كأول اسم ENS تم تسجيله على الإطلاق.