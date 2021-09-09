بيتكوين ليس لها معنى بشكل كبير وفقًا للملياردير "لي كوبرمان"

تام شمس - الخميس 9 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - باعترافه الخاص، لا يزال لي كوبرمان لا يفهم بيتكوين (BTC)، على الرغم من ارتفاعها بأكثر من ٣٠٠٪ منذ أوائل ديسمبر ٢٠١٧.

ففي حديثه إلى سي إن بي سي يوم الخميس، ألمح المستثمر الملياردير إلى الأشخاص في سنه الذين يواجهون صعوبة في فهم بيتكوين، مضيفًا:

"سأكون حذرا للغاية مع بيتكوين؛ فأنا لا أعتقد أنها منطقية إلى حدٍ كبير، وإذا كنتم قلقين بشأن العالم، فإن الذهب - بالنسبة لي - سيكون مكانًا أفضل لتخزين القيمة".

تتوافق تصريحات كوبرمان يوم الخميس مع التعليقات السابقة حول بيتكوين. ففي ديسمبر ٢٠١٧ عندما كانت بيتكوين في ارتفاع صعودي للأسعار، أعرب كوبرمان عن ارتباكه بشأن بيتكوين.

وفي وقتٍ سابق من عام ٢٠٢١، صرح كوبرمان في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للمراقبة أنه "في التوكنات غير القابلة للإتلاف وبيتكوين وأشياء من هذا القبيل - أنا كبير في السن. أنا لا أفهم هذه الأشياء. إنه أمر مجنون بالنسبة لي. ولا معنى له. أنا رجل يفهم اللحوم والبطاطس، رجل يفهم الأسهم".

كما يبدو أن رئيس مجلس إدارة شركة أوميغا أدفيزرس قد أثار شكوكًا حول إذا ما كانت بيتكوين يمكن أن تصبح عملة عالمية، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الترويج لبديل للدولار الأمريكي.