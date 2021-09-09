أكبر بنك في السلفادور يشترك مع فليكسا لمدفوعات بيتكوين

تام شمس - الخميس 9 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - تم تعيين بانكو أغريكولا، وهي أكبر مؤسسة مالية في السلفادور، لتعزيز سياسة اعتماد بيتكوين في البلاد بعد شراكتها مع بوابة المدفوعات الرقمية "فليكسا".

ووفقًا لإعلان فليكسا يوم الخميس، وقع بانكو أغريكولا صفقة مع شبكة دفع العملات المشفرة لتمكين تحويلات بيتكوين (BTC) لعملاء البنك بما في ذلك العملاء الأفراد والتجار.

كجزء من الشراكة، يمكن لعملاء بانكو أغريكولا إجراء مدفوعات بطاقات الائتمان المقومة بالدولار الأمريكي عبر فليكسا أو غيرها من المحافظ التي تدعم شبكة البرق المسرَّعة مثل شيفو وإكلير. ووفقًا للبيان، لن تجتذب هذه المدفوعات أي رسوم إضافية وستغطي أيضًا القروض والسلع التجارية وغيرها.

أضافت فليكسا مؤخرًا دعمًا لمدفوعات شبكة البرق المسرذعة مع الميزة التي يقال إنها تستهدف العملاء من التجار.

تأتي شراكة بانكو أغريكولا مع فليكسا في أعقاب تحول بيتكوين رسميًا إلى عملة قانونية في السلفادور.

وقد أصبحت تقارير تجار التجزئة في السلفادور الذين يقبلون بيتكوين شائعة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أفاد كوينتيليغراف أن منافذ ماكدونالدز في البلاد تقبل بيتكوين كدفعة.

إذا أثبتت سياسة اعتماد بيتكوين في السلفادور نجاحها، فقد يخسر مقدمو خدمات الأموال العالمية مثل موني غرام وويسترن يونيون ما يصل إلى ٤٠٠ مليون دولار سنويًا، وفقًا لرئيس الدولة.

في الواقع، تمثل التحويلات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور - ٢٣٪ في عام ٢٠٢٠ وحده - حيث ورد أن ٧٠٪ من السكان يتلقون أموالًا من الخارج.