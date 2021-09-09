ماستركارد تستحوذ على مجموعة سايفر تريس الرائدة في التحليلات الجنائية للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 9 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - يبدو أن تركيز ماستركارد على العملات المشفرة والعملات الرقمية قد اتخذ بعدًا أكبر نظرًا لتحرك الشركة الأخير.
فوفقًا لوثيقة صدرت يوم الخميس، توصلت شركة المدفوعات العالمية العملاقة إلى اتفاق للاستحواذ على سايفر تريس، وهي شركة استخبارات بلوكتشين تتمتع بقدرات تحليلات جنائية للعملات المشفرة لأكثر من ٩٠٠ عملة مشفرة.
وكجزء من عملية الاستحواذ، تقول ماستركارد إنها تخطط لدمج عمليات سايفر تريس في حلول الأمن السيبراني الخاصة بها للأصول الرقمية.
ووفقًا للإعلان، ستجمع ماستركارد بين قدراتها الإلكترونية وتقنية سايفر تريس للتمييز بين بطاقتها وبنية المدفوعات في الوقت الفعلي. بالنسبة لماستركارد، ستسمح الصفقة للعملاء والشركاء بتبني الأصول الرقمية مع الحفاظ على الامتثال لأحكام التنظيم المالي.
وتعليقًا على عملية الاستحواذ، أشار رئيس الإنترنت والاستخبارات في ماستركارد، أجاي بهالا، إلى أن نمو سوق العملات المشفرة قد استلزم الحاجة إلى عمليات موثوقة وآمنة.
في الواقع، كانت ماستركارد مرئية في مشهد الاستثمار في العملات المشفرة وبلوكتشين، بما في ذلك الشراكات مع أولى الشركات البارزة للعملات المشفرة في مجال بطاقات الائتمان والخصم المشفرة، مثل جيميني وبيتباي.
بالعودة إلى شهر يوليو، صرح الرئيس التنفيذي للشركة أن ماستركارد بحاجة إلى تأسيس وجود كبير في مجال العملات المشفرة. في ذلك الوقت، كشف عملاق المدفوعات عن خطط ليصبح الشريك الفعلي للاختبار لمشاريع العملة المستقرة والعملة الرقمية للبنك المركزي.
في مايو، نشرت الشركة دراسة استقصائية تفيد بأن ٤٠٪ من الأشخاص يعتزمون اعتماد العملات المشفرة للمدفوعات في عام ٢٠٢٢.
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