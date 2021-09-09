بلوكستريم وماكوير غروب تطلقان برنامجًا تجريبيًا لتعدين بيتكوين

تام شمس - الخميس 9 سبتمبر 2021 02:47 صباحاً - أبرمت شركة تطوير البنية التحتية لبلوكتشين "بلوكستريم " شراكة مع ماكوير غروب، وهو بنك استثماري أسترالي متعدد الجنسيات، لإطلاق برنامج تجريبي جديد لمنشأة تعدين بيتكوين (BTC) بتفويض لاستكشاف بدائل خالية من الكربون.

وقد أعلنت الشركتان يوم الأربعاء أنه كجزء من المشروع التجريبي، تستثمر مجموعة ماكوير غروب في إحدى منشآت التعدين على مستوى المؤسسات التابعة لشركة بلوكستريم. وسيسمح ذلك لماكوير غروب باكتشاف فرص جديدة في مجال الطاقة المتجددة التي يمكن إطلاقها من أجل مبادرات تعدين بيتكوين أكثر استدامة.

تعد ماكوير غروب واحدة من أكبر المستثمرين المؤسسيين في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع ٤٤ غيغاواط من التوليد قيد التطوير أو الإنشاء اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢١.

وسعت بلوكستريم طموحاتها في مجال تعدين بيتكوين بعد أن نجحت في جمع ٢١٠ مليون دولار في تمويل السلسلة ب. وبالإضافة إلى حملة جمع التبرعات الناجحة، كشفت الشركة أنها استحوذت على الملكية الفكرية لشركة سبوندوليز، وهي شركة تصنيع أجهزة تعدين بيتكوين. نتيجة لذلك، انضم الفريق الأساسي في سبوندوليز إلى وحدة أسيك المطورة حديثًا في بلوكستريم.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، جذب تركيز بلوكستريم المتزايد على تعدين بيتكوين استثمارًا كبيرًا من الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "جاك دورسي"، الذي خصص ٥ ملايين دولار لمنشأة تعدين تعمل بالطاقة الشمسية.