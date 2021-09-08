بورصة دلتا تطلق تداول الخيارات لسولانا وكاردانو

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - أعلنت منصة مشتقات العملات المشفرة دلتا إكستشينج يوم الأربعاء أنها أطلقت تداول العقود الآجلة على سولانا (SOL) وكاردانو (ADA)، مما يمنح المستثمرين نقطة وصول جديدة إلى العملات الرقمية الرئيسية.

وسيكون للإصدار الأولي لخيارات شراء وبيع SOL وADA آجال استحقاق يومية، مع توفير آجال استحقاق أسبوعية وشهرية في تاريخ لاحق.

تمنح الخيارات المالكين الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع ورقة مالية محددة بسعر محدد في إطار زمني محدد مسبقًا. وتُستخدم خيارات الشراء والبيع بكثافة في الأسواق التقليدية ولكنها أصبحت أكثر انتشارًا في أسواق العملات المشفرة.

توفر دلتا إكستشينج بالفعل خيارات تداول لبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل (XRP) وبيتكاش باي (BCP) وباينانس كوين (BNB). حسبما أفاد كوينتيليغراف، أطلقت بورصة المشتقات العديد من منتجات الخيارات في منتصف عام ٢٠٢٠.

نما سوق المشتقات المشفرة بشكل كبير هذا العام، حيث يتحدى المتداولون الإجراءات الصارمة التنظيمية من السلطات المالية العالمية. وقد أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" مؤخرًا أنها تقيد تداول المشتقات لمستخدمي هونغ كونغ وسط الضغوط المحلية. في الولايات المتحدة، أعرب المسؤولون في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع عن دعمهم لفرض أوسع على المشتقات القائمة على العملات المشفرة.