نير بروتوكول وألغوراند و باوربول تنتعش أثناء توطيد بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - يبدو أن سوق العملات المشفرة الأوسع في المراحل الأولى من التعافي مع استعادة العديد من العملات البديلة موطئ قدمها بعد التصحيح بنسبة ٢٠٪ إلى ٣٠٪ يوم ٧ سبتمبر عندما انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٤٣٠٠٠ دولار.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا نير بروتوكول (NEAR) وألغوراند (ALGO) وباوربول (CVP).

نير بروتوكول يكسب ٦٤٪

نير بروتوكول الرابح الأعلى هو بروتوكول لا مركزي لإثبات الحصة يركز على تقديم سرعات معاملات أسرع بتكلفة أقل للمساعدة في تسهيل اعتماد تقنية بلوكتشين.

وتُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد انخفاضه إلى ٥,٤٤ دولارات يوم ٧ سبتمبر، ارتفع سعر NEAR بنسبة ١٠٠٪ إلى مستوى قياسي جديد عند ١٠,٧٩ دولارات يوم ٨ سبتمبر حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٢٦٠٪ إلى رقما قياسيا ٢,٢٧ مليار دولار.

مخطط زوج NEAR مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تأتي الزيادة الكبيرة في زخم المشروع مع إطلاقه حدث ميتا بيلد هكاثون، والذي يقدم أكثر من مليون دولار من الجوائز للمشاركين.

ألغوراند تتخذ خطوات نحو الحكم اللامركزي

ألغوراند هو بروتوكول بلوكتشين خالص لإثبات الحصة غير مرخص يركز على سرعة المعاملات وكفاءتها والهدف المتمثل في أن تصبح الطبقة الأساسية للصناعة المالية.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ ALGO يوم ٣ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر ALGO. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، صعدت درجة فورتكس™ لـ ALGO إلى المنطقة الخضراء يوم ٣ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٣ حوالي ٤٢ ساعة قبل أن يرتفع سعرها بنسبة ٦٢٪ خلال الأيام الثلاثة التالية.

يأتي الارتفاع في الفائدة على ألغوراند بينما يستعد البروتوكول لإطلاق ميزات الحوكمة اللامركزية يوم ١ أكتوبر، ويقوم الفريق أيضًا ببناء عروض التمويل اللامركزي (DeFi) والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

باوربول يقوم بتشغيل توكن مؤشر BSC

باوربول هو مشروع يساعد المستخدمين على تجميع قوة الحوكمة في البروتوكولات المستندة إلى إيثريوم من خلال إنشاء مجموعات التوكنات والتصويت المجتمعي.

وووفقًا لبيانات كوينتيليغراف ماركتس برو، كانت ظروف السوق لـ CVP مواتية لبعض الوقت.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CVP. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لـ CVP في الارتفاع لأول مرة يوم ٤ سبتمبر وارتفعت إلى أعلى مستوى عند ٧٦ يوم ٥ سبتمبر، قبل حوالي ٦١ ساعة من زيادة السعر بنسبة ٩٨٪ خلال اليوم التالي.

يأتي الارتفاع في الاهتمام بباوربول بعد إطلاقه والترويج لمجمع مؤشر BSCDeFi، والذي يحتوي على أفضل توكنات التمويل اللامركزي على باينانس سمارت تشين بما في ذلك بانكيك سواب (CAKE) وفينوس (XVS) ومديكس (MDX) وإليبسيس (EPS).

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٤٦٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٩٪.

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