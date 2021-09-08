روكسي تعيّن اقتصاديًا سابقًا في صندوق النقد الدولي لقيادة مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المدعوم من بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - عينت شبكة الدفع العالمية روكسي خبيرًا اقتصاديًا متمرسًا من صندوق النقد الدولي، أو IMF، للمساعدة في قيادة مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي بدعم من معدل هاش بيتكوين (BTC).

وقد أعلنت الشركة يوم الأربعاء أنه تم تعيين أندرياس جوبست، الذي تمتد مسيرته المهنية عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسلطة النقد في برمودا، رئيسًا لاقتصاديات العملة في شركة روكسي. سيتم تكليف جوبست بالمساعدة في توسيع نطاق برنامج روكسي سي بي دي سي بلس وشبكة الدفع، والتي تسمح للبلدان بإصدار عملات ورقية أولية أو ثانوية جديدة مدعومة بالقوة الحسابية لبيتكوين.

كان آخر تعيين لجوبست في صندوق النقد الدولي دورًا غير محدد في إدارته الأوروبية، حيث عمل لمدة عامين ونصف. كما شغل منصب كبير الاقتصاديين في نفس القسم بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.

برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي موجه بشكل أساسي نحو البلدان النامية التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم والاختلالات المالية وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي. وقد قامت الدول التي قامت بدولارة اقتصاداتها بتسليم السياسة النقدية بشكل فعال إلى الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة.

تعمل البنوك المركزية العالمية بنشاط على استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية، مع بعض البلدان، مثل الصين، على طول منحنى التنمية. ومع ذلك، تركز معظم مشاريع العملة الرقمية للبنك المركزي على رقمنة عملاتها الورقية بغرض تبسيط الوصول إلى العملات القانونية، وتعزيز الرقابة ومراقبة المعاملات. من ناحية أخرى، تعمل شركة روكسي على تطوير عملة رقمية للبنك المركزي مدعومة بوحدة قياسية من معدل هاش بيتكوين. ويمكن أن تسمح هذه الاستراتيجية للدول بتبني مبادئ المال السليمة لعملة البيتكوين في سياستها النقدية لأن إنشاء الاحتياطيات سيعتمد على معدل الهاش بدلًا من القرارات التعسفية.