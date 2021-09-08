الانخفاض الحاد في عملة بيتكوين من ٥٠ ألف دولار مرتبط بقوة الدولار الأمريكي والذهب

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 06:49 مساءً - حامت عملة بيتكوين (BTC) والذهب الفوري دون المستويات النفسية الرئيسية يوم الأربعاء حيث أثرت قوة الدولار الأمريكي على شهية المستثمرين لأصول التحوط.

وقد انخفض سعر صرف زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ٥,٢٧٪ إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند ٤٤٤٢٣ دولارًا ولكنه استعاد جزءًا من تلك الخسائر بعد استعادة النطاق ٤٥٠٠٠-٤٦٠٠٠ دولار كدعم. كما جاء تعافي الزوج كامتداد لارتداده المستمر من ٤٢٨٣٠ دولارًا، وهو المستوى الذي وصل إليه يوم الثلاثاء بعد انخفاضه بأكثر من ١٨٪ في الجلسة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

تزامنت عمليات البيع المكثف لبيتكوين مع انخفاض مشابه بشكل لافت للنظر ولكنه مقزم في سوق الذهب المنافسة. وبالتفصيل، عانى المعدن الثمين من أسوأ انخفاض يومي له في شهر يوم الثلاثاء حيث انخفضت أسعار الذهب مقابل الدولار الفورية إلى ما دون ١٨٠٠ دولار بعد انخفاض ١,٣٧٪ خلال اليوم.

مخطط زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي لمدة ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

ظهرت شمعة حمراء كبيرة لكل ساعة على مخططات الذهب وبيتكوين بين الساعة ١٠:٠٠ والساعة ١١:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق. ومع ذلك، فقد تماسك المعدن الثمين بشكل جانبي بعد الانخفاض الكبير على عكس عملة بيتكوين التي وسعت اتجاهها الهبوطي.

وبالتفصيل، انهارت العملة المشفرة تحت وطأة الرهانات الصعودية المفرطة للرافعة المالية. أظهرت بيانات بايبيت أنه تم تصفية حوالي ٣,٦٨ مليارات دولار من صفقات الشراء في سوق خيارات بيتكوين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما يمثل أكبر تصفية منذ يونيو.

عمليات تصفية بيتكوين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. المصدر: بايبيت

تسببت التصفية الآلية في عمليات بيع إضافية في سوق بيتكوين، حيث اضطر المتداولون إلى بيع ممتلكاتهم من بيتكوين لتغطية نداءات الهامش الخاصة بهم.

هل الدولار الأمريكي مسؤول عن الانخفاض الكبير؟

تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المفاجئ في أسعار بيتكوين والذهب تزامن مع ارتفاع حاد في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

حيث ارتفع المؤشر، الذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من أهم العملات الوطنية، بنسبة ٠,٤١٪ إلى ٩٢,٥٣ يوم الثلاثاء، واستمر في الصعود في الجلسة الجارية ليستقر أعلى مستوى له خلال اليوم عند ٩٢,٧٣.

مخطط سعر DXY على مدى ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

ابتعد DXY عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد، مستفيدًا من ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية قبل بيع الديون الحكومية هذا الأسبوع، بما في ذلك ٥٨ مليار دولار في سندات مدتها ثلاث سنوات، و ٣٨ مليار دولار في سندات ١٠ سنوات و٢٤ مليار دولار في سندات ٣٠ عامًا.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل ١٠ سنوات، والذي كان حوالي ١,٣٢٪ بعد تقرير الرواتب غير الزراعية الضعيف يوم الجمعة، إلى ١,٣٧٧٪ يوم الثلاثاء. في وقت كتابة هذه المقالة، بلغت ١,٣٥١٪.

عائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة ١٠ سنوات. المصدر: تريدينغ فيو

توقعات مختلطة حتى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

عادةً ما تتنافس العائدات المرتفعة على تدفقات الملاذ الآمن مقابل بيتكوين والذهب. ولكن على الرغم من الارتفاع الأخير، إلا أنها لا تزال أقل من معدل التضخم الأساسي البالغ ٥,٤٪ في يوليو، مما يجعل الملاذات الآمنة غير الربحية رهانات أكثر جاذبية ضد ارتفاع أسعار المستهلكين.

ولكن مع تخطيط مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في إنهاء تسهيل شراء الأصول البالغ ١٢٠ مليار دولار شهريًا في نهاية هذا العام، يعتقد بعض المحللين أن عوائد السندات ستستمر في التعافي. في المقابل، سيوفرون للدولار دعامة صعودية.

حيث قال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي الفوركس في سكوتيابنك في تورونتو، لشبكة سي إن بي سي:

"نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال من المرجح أن يتجه نحو التناقص التدريجي بحلول نهاية هذا العام، ومن المرجح أن يكون أداء الاقتصاد الأمريكي قويًا نسبيًا، لذلك نرى أن انخفاضات طفيفة في الدولار، ومن المحتمل أن يكون الضعف الطفيف للدولار فرصة شراء".

وفي الوقت نفسه، يهدد متغير كوفيد-١٩ دلتا المتزايد بتثبيط آفاق التعافي. في المقابل، يمكن أن يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على برنامجه المكلف لشراء السندات، وبالتالي الحفاظ على غطاء على العوائد والدولار على حد سواء.

نتيجةً لذلك، تبدو النظرة المستقبلية لعملة بيتكوين والذهب مختلطة. ومن المتوقع أن يلقي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر مزيدًا من الضوء على الجدول الزمني المستدق.

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