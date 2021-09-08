المستثمرون المؤسسيون يسيطرون على مشهد التمويل اللامركزي في الربع الثاني: تقريرٌ من تشيناليسيس

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 06:49 مساءً - يبدو أن سوق التمويل اللامركزي (DeFi) لم يعد مجالًا للمستثمرين الأفراد وحدهم، حيث يستمر تأثير الاستثمار المؤسسي في قطاع سوق العملات المشفرة في بلوغ مستويات أكثر أهمية.

ووفقًا لشركة استخبارات بلوكتشين "تشيناليسيس"، لعب المستثمرون المؤسسيون دورًا رئيسيًا في اعتماد التمويل اللامركزي في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

ففي تقرير "مؤشر اعتماد التمويل اللامركزي العالمي" الذي سيصدر قريبًا، ذكرت تشيناليسيس:

"إن المعاملات المؤسسية الكبيرة، أي تلك التي تزيد قيمتها عن ١٠ ملايين دولار بالدولار الأمريكي، شكلت أكثر من ٦٠٪ من معاملات التمويل اللامركزي في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، مقارنة بأقل من ٥٠٪ لجميع معاملات العملات المشفرة."

وفي الواقع، أصبح التمويل اللامركزي عامل جذب رئيسي للاعبين ذوي الأموال الكبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بدأت البنوك والمؤسسات المالية في تخصيص الأموال لقطاع سوق العملات المشفرة.

ومن المحتمل أن يشير الاتجاه إلى تنوع الاهتمام من تقديم منتجات استثمارية مرتبطة ببيتكوين مع المستثمرين من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مشهد التمويل اللامركزي الآخذ في الاتساع.

أظهر تقرير المعاينة بواسطة تشيناليسيس أيضًا اتساع الانقسام في مقاييس التبني للتمويل اللامركزي وسوق العملات المشفرة الأوسع. في حين تستمر الأسواق الناشئة في إظهار اعتماد أكبر لأصول العملات المشفرة القديمة مثل بيتكوين (BTC)، يقال إن نشاط التمويل اللامركزي يقوده لاعبون مؤسسيون في الاقتصادات الكبرى.