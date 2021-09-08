أفترباي تخبر مجلس الشيوخ أن العملات المشفرة يمكن أن تخفض تكاليف مدفوعات التجار

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 06:31 صباحاً - تعتقد شركة أفترباي الأسترالية لخدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) أن التجار المحليين يمكنهم خفض تكاليف الدفع من خلال استخدام العملات المشفرة.

ففي وثيقة مقدمة إلى تحقيق مجلس الشيوخ بشأن "أستراليا كمركز تكنولوجي ومالي"، ذكرت أفترباي أن استخدام المعاملات القائمة على بلوكتشين سيخفض الرسوم المرتبطة بطرق الدفع التقليدية بما في ذلك جهات إصدار البطاقات ومشغلي الشبكة والرسوم المصرفية:

"التجار سيستفيدون بشكل كبير من نموذج العملات المشفرة، حيث يتم إزالة رسوم شبكة البطاقة تمامًا من المعادلة ويتحمل العميل/ الدافع تكاليف المعاملة."

بموجب نموذج العملات المشفرة، سيتحمل العميل تكلفة التحقق من الدفع على بلوكتشين. وقد يكون هذا إما رخيصًا نسبيًا أو مكلفًا اعتمادًا على العملة المشفرة وشبكة بلوكتشين التي يتم إجراء المعاملة بها، أو مدى ازدحام الشبكة في وقتٍ معين.

إذا تم تنفيذ مثل هذا السيناريو، ذكرت أفترباي أن رسوم المعاملات ستكون شفافة وسيتم منح العملاء خيار "انتظار ظروف شبكة أكثر ملاءمة وتكلفة أقل" قبل إجراء المعاملات.

يدرس التحقيق مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، مثل الفرص الاقتصادية وفرص العمل التي تفرضها تقنية العملات المشفرة وبلوكتشين، والعوائق التي تحول دون استيعاب التقنيات الجديدة، وتأثير قانون الشركات على "تقييد الاستثمار الجديد" في أستراليا.

في وثيقتها المقدمة إلى مجلس الشيوخ، أشارت أفترباي إلى أنها "لا تقدم حاليًا منتجات متعلقة بالعملات المشفرة" ولكنها "تدرس" بنشاط كيف يمكن أن تعمل ميزات التكنولوجيا المالية المبتكرة كجزء من المنصة المالية البديلة.

أهمية العملة المستقرة

فيما يتعلق بموضوع العملات المستقرة، شددت أفترباي على أن الحكومة الأسترالية يجب أن تعمل مع قطاع العملات المشفرة للنظر في "إطار عمل البيئة المثلى لعملة مستقرة مدعومة من الدولار الأسترالي".

ووفقًا لأفترباي، يجب أن يكون الهدف هو توفير الحماية لمستخدمي العملات المستقرة فيما يتعلق بالأصل ولكن تنظيمها بطريقة لا تخنق ابتكار التكنولوجيا المالية في أستراليا.

حيث قالت إن "هذا يشمل النظر فيما إذا كانت الأدوات التنظيمية مطلوبة لمصدري العملات المستقرة للحصول على حيازات احتياطي احترازي شفافة وكافية، وحماية البيانات التي تركز على المستهلك والعمليات العادلة والقابلة للاستئناف فيما يتعلق بالقائمة السوداء للحسابات".