٣ أسباب وراء ارتفاع سعر كوانت بنسبة ٢٠٠٪ في الشهر الماضي

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:38 صباحاً - ظهرت قابلية التشغيل البيني بين شبكات بلوكتشين كأحد أهم المفاهيم في النظام البيئي للعملات المشفرة نظرًا لحقيقة أن المستخدمين يبحثون عن أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لنقل القيمة عبر النظام البيئي.

وكان أحد البروتوكولات التي تركز على قابلية التشغيل البيني والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في سعرها إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق هو كوانت (QNT)، وهو مشروع مصمم لمساعدة المؤسسات على دمج وتشغيل تقنية السجلات الموزعة (DLT).

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ الوصول إلى أدنى مستوى عند ١٧٨ دولارًا يوم ١ سبتمبر، ارتفع سعر QNT بنسبة ١١٧٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٨٧ دولارًا يوم ٦ سبتمبر حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة إلى رقم قياسي بلغ ٧٤٠ مليون دولار.

مخطط كوانت مقابل تيثر على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

تشمل ثلاثة أسباب للارتفاع الصعودي في أسعار QNT ترقية البروتوكول الأخيرة إلى أوفرليدجر ٢.٠.٥، وإطلاق برنامج مطور كوانتيتي وزيادة الوصول إلى العرض بعد الإدراج في أكبر بورصات العملات المشفرة.

قابلية التشغيل البيني تتوسع

يوفر إصدار أوفرليدجر ٢.٠.٥، وهي بوابة تقنية السجلات الموزعة للبروتوكول للشركات، إمكانية التشغيل البيني العالمي بين مختلف البروتوكولات ويسمح للمستخدمين بتوصيل أي نظام بأي شبكة أو سجلات موزعة.

ووفقًا لكوانت، يمثل إصدار أوفرليدجر ٢.٠.٥ معلمًا رئيسيًا في تطوير "جسر يربط الأنظمة البيئية للمؤسسات والشركات مع العملات المستقرة والتمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف والأصول الرقمية الشهيرة القائمة على المعيار ERC٢٠ و ERC٧٢١ للمقاصة والتسوية."

تدعم واجهة برمجة تطبيقات أوفرليدجر بايمنت المقاصة والتسوية بين الأصول الرقمية المختلفة والعملات المستقرة وضمانات التوكنات غير القابلة للإتلاف مع العملات المستقرة، والقدرة على إجراء مدفوعات التمويل اللامركزي على شبكات السجلات الموزغة المتعددة من خلال الجمع بين منتجات الإقراض والمجازفة مع خيارات التسوية الجديدة.

كوانت تقدم حوافز للمطورين

السبب الثاني للقوة المتزايدة التي نلاحظها في كوانت هو إطلاق برنامج كوانت للمطورين الذي تم تصميمه لإغراء المطورين الجدد للانضمام إلى النظام البيئي.

إذ تعد المجتمعات النشطة سمة مميزة لنظام بلوكتشين إيكولوجي ناجح ويلعب المطورون دورًا حاسمًا من خلال إنشاء تطبيقات وبروتوكولات حسب الطلب تجذب المستخدمين وتشجع النشاط على السلسلة.

تتمتع الشبكات الناجحة مثل بولكادوت وإيثريوم وكوزموس بمجتمعات مطورين نشطة للغاية، لذا إذا كانت كوانت قادرة على تكرار هذا المستوى من النشاط حتى يمكن للشبكة أن تزدهر.

الإدراج على البورصات الرئيسية يعزز أحجام التداول

السبب الثالث للأداء القوي لكوانت هو توفر التوكن في أكبر بورصات العملات المشفرة في هذا القطاع.

ففي الأشهر القليلة الماضية، تمت إضافة QNT إلى كوين بيز وباينانس، مما ساعد على زيادة حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة من المتوسط ​​اليومي البالغ ٩ ملايين دولار إلى أكثر من ٧٤٠ مليون دولار يوم ٦ سبتمبر.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ QNT يوم ٤ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر QNT. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، صعدت درجة فورتكس™ لـ QNT إلى المنطقة الخضراء يوم ٤ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى لها عند ٧٢، تمامًا عندما بدأ سعر QNT في الارتفاع بنسبة ١٠٢٪ خلال الأيام الثلاثة التالية.

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