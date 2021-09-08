فيتش.إيه آي تتجاهل انهيار السوق بقيادة بيتكوين من خلال تحقيق مكاسب بنسبة ٦٠٪

تام شمس - الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:38 صباحاً - يعتبر تبني تقنية بلوكتشين في العالم الحقيقي عملية تتطور ببطء. الأمر يتطلب حالات الاستخدام المناسبة والجمهور الراغب منفتحًا على التجارب الجديدة عند المغامرة خارج منطقة الراحة الخاصة بهم.

ويبدو أن عددًا متزايدًا من تطبيقات العالم الحقيقي هو العامل المحفز وراء المكاسب الأخيرة التي شوهدت في فيتش.إيه آي (FET)، وهو بروتوكول يركز على بناء شبكة تعلم آلي لامركزية ذات وصول مفتوح وقائمة على التوكنات لدعم البنية التحتية الذكية التي يتم بناؤها حول الاقتصاد الرقمي.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو و تريدينغ فيو أنه بعد وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٠,٦٥٨ دولار يوم ٦ سبتمبر، ارتفع سعر FET بنسبة ٧٠٪ إلى ١,١٢ دولار يوم ٧ سبتمبر - وهو مستوى قياسي جديد. في غضون ذلك، ارتفع حجم تداول FET على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٥٣٨٪ إلى ٥٩٠ مليون دولار.

مخطط زوج FET مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تأتي الزيادة السريعة في السعر وحجم التداول في الوقت الذي يختبر فيه المشروع تطبيقًا جديدًا للنقل متعدد الوسائط يسمى "ديب باركينغ"، وهو تطبيق تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين التي تساعد سائقي السيارات على تحديد أماكن وقوف السيارات الفارغة.

حقق البروتوكول أيضًا "سابقة عالمية" يوم ٧ سبتمبر عندما تفاعل وكيل على منصة فيتش.إيه آي بنجاح مع هوية داتاريلا ذاتية السيادة، مما سمح للسائق باستئجار سكوتر من تاير موبيليتي.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ FET يوم ٣ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر FET. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لـ FET في الارتفاع يوم ٣ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧١ حوالي ٤٨ ساعة قبل أن يرتفع سعرها بنسبة ٧٠٪ خلال اليومين التاليين.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.