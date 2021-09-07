التعرض المؤسسي لمنتجات العملات البديلة يعيد اختبار أعلى مستوياته على الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - ارتفع الطلب المؤسسي على التعرض للعملة البديلة إلى مستويات قياسية، حيث تمثل حصة سوق العملات البديلة الآن نسبة قياسية تبلغ ٣٥٪ من رأس المال المحجوز في منتجات استثمار العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير كوين شيرز الصادر يوم ٧ سبتمبر عن تدفقات صندوق الأصول الرقمية الأسبوعي، تم تخصيص ما يقرب من ٤٠٪ من تدفقات الأسبوع الماضي إلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية لأدوات تتبع العملات البديلة.

بينما تم استثمار ٩٧,٨ مليون دولار في منتجات استثمار العملات المشفرة مجتمعة بين ٣٠ أغسطس و٣ سبتمبر للاحتفال بأسبوع التدفقات الوافدة الثالثة على التوالي للقطاع، تم استثمار ٣٨,٩ مليون دولار في منتجات العملات البديلة.

كما شهد الأسبوع الماضي أيضًا زيادة كبيرة في استثمارات العملات المشفرة المؤسسية، حيث سجل الأسبوعان الماضيان تدفقات داخلية بقيمة ٢٤ مليون دولار و٢١ مليون دولار على التوالي.

وما يقرب من ٣٥٪ من رأس المال المستثمر في منتجات الاستثمار في العملات المشفرة المؤسسية مغلق حاليًا في أدوات تتبع الأصول بخلاف بيتكوين - بما في ذلك إعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق للمقياس منذ مايو.

قادت منتجات تتبع إيثريوم (ETH) مجموعة العملات البديلة للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة تدفقات داخلية بقيمة ١٤,٤ مليون دولار، بانخفاض قدره ١٦,٢٪ عن الأسبوع السابق البالغ ١٧,٢ مليون دولار.

كان هناك ارتفاع هائل بنسبة ٣٨٨٪ في التدفقات الأسبوعية للمنتجات القائمة على سولانا (SOL)، حيث استوعبت منتجات SOL ١٣,٢ مليون دولار. تزامن هذا مع ارتفاع سعر SOL بنسبة ٣٧٪ خلال نفس الفترة.

وقد أبرزت كوين شيرز أن التدفقات الداخلة إلى منتجات سولانا تضاعفت منذ بداية العام حتى تاريخه (منذ بداية العام) خلال الأسبوع الماضي، حيث تم استثمار ٢٥ مليون دولار في أدوات SOL خلال عام ٢٠٢١ بأكمله حتى الآن. تمثل المنتجات القائمة على SOL الآن ٤٤ مليون دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

كذلك شهدت الصناديق القائمة على كاردانو (ADA) وبولكادوت (DOT) تدفقات داخلية ملحوظة بلغت ٦,٥ ملايين دولار و٢,٧ مليون دولار على التوالي.

خالفت منتجات بيتكوين الاستثمارية (BTC) اتجاه التدفقات الخارجة الذي استمر ثمانية أسابيع - وهو أطول خط على الإطلاق لأي منتج من منتجات الأصول الرقمية - بعد الاستمتاع بتدفقات بقيمة ٥٨,٩ مليون دولار لهذا الأسبوع. وعلى الرغم من التحول الصعودي في الزخم، فقد سجلت منتجات بيتكوين الاستثمارية تدفقات خارجة على مدار ١٤ أسبوعًا من السبعة عشر أسبوعًا الماضية.

ووفقًا لتقديرات كوين شيرز، يمثل شركات إدارة الأصول المؤسسية حاليًا إجمالي الأصول المدارة الإجمالية البالغة ٦٢,٥ مليار دولار - وهو ما يقترب من أعلى مستوى قياسي بلغ ٦٦ مليار دولار تم تسجيله خلال منتصف شهر مايو.

تواصل شركة إدارة الأصول المؤسسية غراي سكيل الهيمنة على المنافسة، حيث تمثل ٧٣٪ من الأصول المدارة للقطاع مجتمعة بقيمة ٤٦,٢ مليار دولار.