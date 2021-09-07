سعر بيتكوين عند ٥٢ ألف دولار يؤدي إلى ارتفاع في رؤوس الأموال الكبيرة مثل لايتكوين وستيلر وبيتكوين كاش

تام شمس - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - كانت بيتكوين (BTC) رائدة سوق العملات المشفرة بلا منازع منذ أن أطلق منشئها الأصل الرقمي في عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، لا تزال هي القوة المهيمنة في الصناعة.

تم عرض هذه الحقيقة يوم ٦ سبتمبر عندما ارتفع سعر بيتكوين إلى مستوى ٥٢٠٠٠ دولار وأدى إلى اندلاع موجة صعود على مستوى السوق أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية الصغيرة والكبيرة.

عندما ترتفع بيتكوين، تميل معظم العملات القديمة مثل لايتكوين وبيتكوين وريبل وستيلر إلى التحرك جنبًا إلى جنب. الآن بعد أن أصبحت بيتكوين جاهزة لاختبار ارتفاعات جديدة، دعنا نلقي نظرة على كيفية أداء ما يسمى بـ "توكن الديناصورات".

زوج لايتكوين مقابل الدولار

غالبًا ما يتم الترويج للايتكوين (LTC) على أنها الفضة مقابل ذهب بيتكوين نظرًا لأن بروتوكولها الأسرع تم تصميمه جزئيًا على غرار أعلى عملة مشفرة، ولكن تم تعديله لزيادة المعروض من التوكن ووقت الكتلة.

كان أحد التعديلات الملحوظة على بلوكتشين خلال السنوات القليلة الماضية هو إضافة تقنية ميمبل ويمبل للمساعدة في زيادة خصوصية المستخدم وقابلية توسيع الشبكة.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ وصوله إلى مستوى منخفض بالقرب من ١٦٥ دولارًا يوم ٣١ أغسطس، ارتفع سعر لايتكوين بنسبة ٤١٪ إلى أعلى مستوى يومي قدره ٢٣٣ دولارًا يوم ٦ سبتمبر حيث أدى الزخم على مستوى السوق من تعافي بيتكوين إلى ٥٢٠٠٠ دولار إلى جلب الحياة للسوق.

مخطط لايتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

يبقى الآن أن نرى إذا ما كان بإمكان لايتكوين الاستفادة من هذا الارتفاع المفاجئ في الزخم والاستمرار في الصعود إلى الأعلى بناءً على مزاياها الخاصة أو إذا كان على السعر انتظار المزيد من الارتفاع من بيتكوين.

زوج بيتكوين كاش مقابل تيثر

من المحتمل أن يكون بيتكوين كاش (BCH) هو أنجح ناتج انقسام كلي لبروتوكول بيتكوين الذي انبثق عن الدورة الصاعدة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨ وقد يقول البعض إنها تحافظ على متابعة جيدة حتى يومنا هذا.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن استجابة بيتكوين كاش لاسترداد بيتكوين كانت ضعيفة مقارنةً بلايتكوين، لكن سعرها لا يزال قادرًا على الارتفاع من مستوى منخفض قدره ٦١٧ دولارًا يوم ٣١ أغسطس إلى أعلى مستوى يومي عند ٨٠٦ دولارات يوم ٦ سبتمبر، بزيادة قدرها ٣٠٪.

مخطط زوج بيتكوين كاش مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

نتج عن حركة السعر الأخيرة لبيتكوين كاش تشكيل فنجان صعودي ونمط مقبض كما هو موضح في تغريدة من محلل تويتر "أليكس كلاي" وتشير حركة السعر يوم الاثنين إلى أن السعر يمكن أن يكسر من هذه المستويات ويتجه صعوديًا.

زوج ستيلر مقابل الدولار

ستيلر (XLM) هو مشروع يعود إلى حقبة ٢٠١٧ نشأ بعد أن غادر المؤسس المشارك جيد مكيلب شركة ريبل في عام ٢٠١٣ بسبب خلافات حول الاتجاه المستقبلي للشركة. كان لدى ستيلر تصميم مماثل وإمدادات متداولة مثل مشروع ريبل عند إصداره لأول مرة، لكنه تباعد منذ ذلك الحين إلى مساره الخاص في التطوير.

أصبحت الشبكة الآن واحدة من أفضل الخيارات للشركات والحكومات التي تستكشف فكرة إطلاق البروتوكولات على منصتها منخفضة التكلفة والقابلة للتطوير. هذه الميزات تجعلها مرشحًا مناسبًا لاستضافة العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي.

مخطط زوج ستيلر مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من تريدينغ فيو أنه منذ وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٠,٣٢٤ دولار يوم ٣١ أغسطس، ارتفع سعر ستيلر بنسبة ٢٩٪ إلى أعلى مستوى يومي عند ٠,٤٢ دولار يوم ٦ سبتمبر.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لستيلر يوم ٣١ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

VORTECS™ Score (green) vs. XLM price. Source: Cointelegraph Markets Pro

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر XLM. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، صعدت درجة فورتكس™ لـ XLM إلى المنطقة الخضراء يوم ٣٠ أغسطس ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٤ يوم ٣١ أغسطس، قبل حوالي ١٦ ساعة من ارتفاع سعره بنسبة ٢٩٪ خلال الأيام الخمسة التالية.

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