الرئيس بوكيلي يؤكد أن السلفادور اشترت أول ٢٠٠ بيتكوين

أكد رئيس السلفادور نجيب بوكيلي يوم الإثنين أن حكومته قد اشترت أول ٢٠٠ بيتكوين (BTC) قبل طرح قانون جديد يوم ٧ سبتمبر لتقديم العطاء القانوني للعملات المشفرة.

حيث قال بوكيلي: "سيشتري وسطاءنا الكثير مع اقتراب الموعد النهائي"، في إشارة إلى الجدول الزمني يوم ٧ سبتمبر للتنفيذ الكامل لتشريع بيتكوين الجديد.

يأتي الشراء كجزء من صندوق بيتكوين جديد بقيمة ١٥٠ مليون دولار أقره كونغرس السلفادور الأسبوع الماضي. وسيتم استخدام الصندوق لتسهيل التحويلات من بيتكوين إلى دولارات الولايات المتحدة في الفترة التي تسبق القانون الجديد الجاري تنفيذه. بالأسعار الحالية، كانت قيمة شراء بيتكوين تزيد قليلًا عن ١٠,٣٦ ملايين دولار.

في يونيو من هذا العام، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعترف بعملة بيتكوين كعملة قانونية. على الرغم من أن القرار قوبل بالثناء من قبل مجتمع بيتكوين، إلا أن منتقدي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حذروا من أن الاستراتيجية الجديدة ليست فكرة جيدة. في الآونة الأخيرة، شهدت المعارضة الداخلية، وخاصة بين المتقاعدين، احتجاج المئات في جميع أنحاء البلاد ضد قانون بيتكوين الجديد.