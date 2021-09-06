سعر LINK يحافظ على مكاسب بنسبة ٣٦٪ بعد تكامل تشين لينك من الطبقة ٢ من إيثريوم

تام شمس - الاثنين 6 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - برزت تشين لينك كواحدة من أفضل العملات المشفرة أداءً يوم ٦ سبتمبر حيث قفز سعر توكن لينك بنسبة ٨,٢٥٪ مقابل الدولار الأمريكي.

وصل سعر صرف زوج لينك مقابل الدولار إلى ٣٦,٣٥ دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ ٢٠ مايو، بعد شهور من وصوله إلى قاع بالقرب من ١٣,٤٥ دولارًا أمريكيًا - وبالتالي تعافى بنسبة تزيد عن ١٧٠٪ تمامًا. في الوقت نفسه، شهدت نوبة شرائها الأخيرة أن تجلب الأسعار حوالي ٣٦٪ من عوائد الشهر حتى تاريخه.

نمو النظام البيئي

أعلنت شركة أوبتيمزم إيثريوم يوم ١ سبتمبر أنها قامت بدمج حلول أوراكل اللامركزية الرائدة في السوق من تشين لينك لخدمات الطبقة الثانية من إيثريوم. نتيجة لذلك، ارتفع سعر LINK - الذي يعمل كتوكن للدفع والرهانات داخل نظام تشين لينك البيئي - بنسبة ٣٦٪ بسبب احتمالات رؤية طلب مؤقت أعلى من مستخدمي تشين لينك.

وقد ساعدت الأساسيات نفسها مستثمري LINK سابقًا في إغلاق عام ٢٠٢٠ عند ربح ٥٤٠٪.

أدى ازدهار مجال التمويل اللامركزي (DeFi) واعتماده على تشين لينك لتأمين تغذية البيانات الحية إلى زيادة الطلب على LINK بين المستخدمين والمضاربين على حدٍ سواء. نتيجة لذلك، وصلت حصة تشينلينك في السوق في التمويل اللامركزي إلى ٨٠٪ في وقت واحد، حسبما ذكرت زدنت.

كيف تعمل تشين لينك. المصدر: تشين لينك

واصل سعر LINK صعوده في الربع الأول من عام ٢٠٢١، حيث ارتفع بنسبة ١٦١٪، لكنه أعقب الازدهار الصعودي بربع ثان مخيب للآمال بعد انخفاضه بنسبة ٣٧٪. جاءت خسائرها في أعقاب اتجاه التصحيح العام عبر التوكنات للعملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) و إيثريوم (ETH).

قال يوري مازور، رئيس تحليلات البيانات في سيكس.آي أو لبورصة العملات المشفرة، إن LINK قد يرتفع فوق ٥٠ دولارًا في الأسابيع الثلاثة المقبلة. استشهد المحلل بشراكة تشين لينك مع أكثر من ٧٦ مشروعًا جديدًا في أغسطس باعتبارها واحدة من المؤشرات الصعودية الأولية لتوكنها الأصلي.

حيث صرح لكوينتيليغراف:

"ربما تكون هذه الصلة قد عززت تراكم LINK للوصول إلى عروض تشين لينك. ونتيجة لذلك، يبدو المتداولون الفوريون طموحين لتحريك نمو الأسعار حتى يعيد زوج لينك مقابل الدولار اختبار أعلى مستوى سابق له على الإطلاق وهو ٥٢ دولارًا."

ولكن بالنسبة لستيفن تاتل، المحلل المالي في شركة البحث عن ألفا، فإن الهدف الصعودي الكبير التالي لتوكن تشينلينك يقع بالقرب من ٦٥ دولارًا.

أشار تاتل إلى أن المتداولين خصصوا كل اهتمامهم لإيثريوم نظرًا لمشاركتها الرئيسية في ازدهار مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT). نتيجة لذلك، توقع إعادة تخصيص رأس المال بعد ارتفاع سعر إيثريوم، والذي سيكون مفيدًا للغاية لسوق LINK.

"إذا تمكنت تشين لينك مرة أخرى من الوصول إلى ٠.٠٢ إيثريوم لكل رابط، بسعر إيثريوم الحالي، فسيؤدي ذلك إلى وضع توكن Link عند حوالي ٦٥ دولارًا، أو زيادة ٢,٦ مرة عن سعره الحالي البالغ ٢٥ دولارًا."

في وقت كتابة هذه المقالة، كان سعر زوج لينك مقابل إيثريوم هو ٠,٠٠٩ إيثريوم.

تنبيه توسّع لينك

ظهر ارتفاع سعر LINK الأخير أيضًا في أعقاب طفرة العملات المشفرة الشاملة، حيث استعادت بيتكوين ٥١٠٠٠ دولار وارتفعت إيثريوم نحو ٤٠٠٠ دولار. قام متداولو العملات المشفرة برفع عروضهم في جميع المجالات، متوقعين أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل خططه التدريجي بعد تقريرين محبطين للآمال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

نتيجة لذلك، لا يزال تحيز سوق LINK مرتبطًا بشكل كبير بأهم العملات. علاوة على ذلك، هناك تلميحات إلى أن التوكن يشهد تشكيل مؤشر انعكاس هبوطي، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج لينك مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

يُطلق على المؤشر اسم "الوتد الصاعد المتسع"، ويعرض خطي اتجاه صعوديين ينحرفان عن بعضهما البعض. لا يضمن النموذج استنفاد الشراء ولكنه يشير إلى طموح البائعين في تولي زمام الأمور في كل مرة يلامس فيها السعر خط الاتجاه العلوي.

نتيجة لذلك، لا يزال زوج لينك مقابل الدولار يحمل احتمالية الخضوع لتراجع كبير نحو خط اتجاه الوتد السفلي (حوالي ٢٨ دولارًا). ومع ذلك، سيحتاج المضاربون على الانخفاض إلى الإغلاق دون ٣٧,٩٦ دولارًا، وهو مستوى ٥٠٪ فيبوناتشي من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي المرسوم من قمة التأرجح عند ٥٢,٣٢ دولارًا و١٣,٦١ دولارًا.

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