شركة بلوكتشين الأمنية "جي كيه إيت" تعلن عن شراكة حفظ مع ستيلر

تام شمس - الاثنين 6 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - ستقدم شركة "جي كيه إيت" للأمن السيبراني بلوكتشين خدمات الحفظ والترميز إلى شبكة ستيلر لومن، وهي خطوة قد تثير اهتمامًا مؤسسيًا بتوكن XLM.

أعلنت الشركة يوم الإثنين، عن طريق الدمج مع ستيلر، أنه يمكن لعملاء جي كيه إيت الوصول إلى استثمارات XLM في بيئة الحفظ، مما يفتح الباب أمام المعاملات غير المتصلة بالعملة الرقمية. تقول "جي كيه إيت" إن بنيتها التحتية تقضي على مخاطر الهجمات الإلكترونية مع توفير معاملات قابلة للتطوير عالية التردد.

حيث قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي كيه إيت، ليور لامش، إن الشراكة تمكن المستثمرين المؤسسيين في ستيلر من "توليد تدفقات إيرادات جديدة ورقمنة الأصول والتجارة وتحويل العملة عند إرسالها".

تعمل ستيلر كشبكة دفع قائمة على بلوكتشين والتي تخلت في البداية عن بروتوكول ريبل في عام ٢٠١٤. يبلغ إجمالي القيمة السوقية لتوكن XLM ٩,٨ مليارات دولار، مما يجعلها في المرتبة ٢٢ على قائمة مشروعات العملات المشفرة النشطة. اكتسب التوكن ٢٣٪ خلال الأسبوع، وفقًا لكوين ماركت كاب.

قامت جي كيه إيت بتأمين العديد من الشراكات رفيعة المستوى خلال العام الماضي حيث تواصل توسيع البنية التحتية لبلوكتشين المؤسسية. حسبما أفاد كوينتيليغراف في أغسطس، دخلت سيكيورنسي المدعومة من ستيت ستريت في شراكة مع جي كيه إيت لتوسيع بنيتها التحتية المرمّزة. شاركت جي كيه إيت أيضًا ماستركارد في برنامج ستارتب باث الخاص بها.