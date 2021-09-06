الطلب على تعدين العملات المشفرة في فيتنام يرتفع وسط ارتفاع عملة بيتكوين

تام شمس - الاثنين 6 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - يقال إن سوق تعدين العملات المشفرة في فيتنام ينتعش وسط ارتفاع العملة المشفرة المتجدد، حيث ارتفع سعر بيتكوين (BTC) فوق ٥١٠٠٠ دولار لأول مرة منذ مايو.

وقد أفادت وكالة الأنباء المحلية في إن إكسبريس يوم الاثنين أن رواد الأعمال والمتحمسين المرتبطين بالعملات المشفرة في فيتنام شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على منصات تعدين العملات المشفرة في البلاد.

حيث قال كوانغ ثوان، صاحب سلسلة متاجر تبيع أجهزة تعدين العملات المشفرة في مدينة هو تشين مين، إن مبيعات الشركة تضاعفت ثلاث مرات في أوائل سبتمبر مقارنة بالشهر السابق. وأشار إلى أن سوق منصات التعدين في فيتنام انخفض قبل أن يرتفع سعر بيتكوين مرة أخرى فوق ٥٠٠٠٠ دولار في منتصف أغسطس.

أدى ارتفاع الطلب إلى نمو ملحوظ في أسعار أجهزة تعدين العملات المشفرة حيث أن سعر بعض الأجهزة الآن أعلى بـ ٥ ملايين دونغ فيتنامي (٢٢٠ دولارًا) مما كان عليه في منتصف أغسطس، وفقًا لعاشق تعدين العملات المشفرة المحلي نغوك فان. وأضاف أن أجهزة تعدين العملات المشفرة الأكثر مبيعًا استنادًا إلى وحدات معالجة الرسومات التي تنتجها إي إم دي أو إنفيديا تكلف الآن ما بين ٣٥٠٠ دولار و٤٤٠٠ دولار.

ووفقًا للي هانغ، المسؤول عن مجتمع تعدين محلي يضم ما يقرب من ٨٠ ألف عضو، فإن سوق تعدين العملات المشفرة في فيتنام قد اشتد بسبب تجدد ارتفاع العملة المشفرة وجائحة كوفيد-١٩ المستمرة. وقال: "أولًا، شهدت بيتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة ارتفاعًا في الأسعار في وقت واحد، وبدأ المعدنون في جني الأرباح. ثانيًا، لقد طالت الجائحة، مما قلل من خيارات الاستثمار، ولذلك اختار المزيد من الناس تعدين العملات.