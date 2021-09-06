اتحاد كرة القدم الأميركي يحظر الفرق من إعلانات العملات المشفرة ومبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الاثنين 6 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - يقال إن الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL) منعت جميع الفرق والأعضاء من الرعايات والإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ووفقًا لتقرير صادر عن ذا اثليتيك، قام اتحاد كرة القدم الأميركي بتقييد بيع عروض الرعاية لشركات تداول العملات المشفرة و التوكنات غير القابلة للإتلاف حتى يضع الدوري استراتيجية "لبطاقات التداول الرقمية الرياضية والفن". تمت مشاركة الإرشادات الجديدة من قبل عضو مجهول في اتحاد كرة القدم الأميركي على دراية بالموضوع:

"يُحظر على الأندية البيع، أو السماح بأي طريقة أخرى داخل الوسائط التي يتحكم فيها النادي، بإعلانات عن عملات رقمية معينة، أو عروض عملات أولية، أو مبيعات أخرى للعملات المشفرة أو أي فئة وسائط أخرى من حيث صلتها ببلوكتشين أو الأصول الرقمية أو كشركة بلوكتشين، باستثناء ما هو موضح في هذا السياسات."

خلافًا لاتجاهات التوكنات غير القابلة للإتلاف ومبيعات التوكنات من فرق كرة القدم الرئيسية مثل بي إس في إندوفن ومانشستر سيتي وأرسنال، بالإضافة إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة، استبعدت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية إنشاء أو بيع التوكنات غير القابلة للإتلاف للفرق، على الأقل في الوقت الحالي.

وبحسب ما ورد قال مسؤول اتحاد كرة القدم الأمريكي إنه لن يُسمح للفرق إلا بمناقشة صفقات الرعاية مع "الاستشارات الاستثمارية و/أو خدمات إدارة الأموال" المتعلقة بالعملات المشفرة إذا كانت حقوق رعاية الإعلانات الخاصة بهم تقتصر على الترويج للعلامات التجارية للشركة.