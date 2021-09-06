بورصة العملات المشفرة FTX تطلق سوقًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة

تام شمس - الاثنين 6 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - بعد مشاهدة النمو المكافئ للنظام الإيكولوجي للتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) منذ مطلع العام، أصبحت منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة FTX أحدث منصة عملات مشفرة للإعلان عن إطلاق سوق أصلي للتوكنات غير القابلة للإتلاف.

وهو مقدم حصريًا للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة، ستمكن المنصة المستخدمين من سك وشراء وبيع التوكنات غير القابلة للإتلاف - وكلها متداولة عبر سلسلة متقاطعة عبر بلوكتشين إيثريوم وسولانا. من المتوقع أيضًا إطلاق عمليات الإيداع والسحب في الأسابيع المقبلة، مما يفتح إمكانية إيداع التوكنات غير القابلة للإتلاف الخارجية على المنصة.

في عرض عام للميزة الجديدة، أطلقت البورصة صورة بنمط وورد آرت تقرأ ببساطة "Test". يبلغ عرض سعر الصورة الحالي ١١٠٠ دولار أمريكي والوقت المتبقي ١٩ ساعة.

ففي مقابلة مع سترتي ساين آسيا من سي إن بي سي ستريت قبل أسبوعين، أعرب مؤسس FTX بانكمان فرايد عن حذره من النمو السريع لمجال التوكنات غير القابلة للإتلاف، مشيرًا إلى أن المستثمرين قد يصبحون عرضة للضعف في مثل هذا السوق الديناميكي إذا تم تعليمهم بشكل غير صحيح بشأن المخاطر المحتملة:

"يمكن أن يؤدي إلى تبني سريع وعملاق بشكل لا يصدق. ويمكن أن يؤدي أيضًا، بصراحة، إلى نوع من المذاق الحامض في أفواه الناس إذا كان هناك تحطم، ولم يكتشف أحد ما هو".

FTX ليست بورصة العملات المشفرة الوحيدة التي تتفرع إلى هذا المجال خلال عام ٢٠٢١. أطلقت البورصة المنافسة المباشرة "باينانس" سوقها الخاص بالتوكنات غير القابلة للإتلاف في يونيو بمشروع خاص "١٠٠ منشئ" بالتعاون مع لاعبي كرة القدم مايكل أوين وألفونسو ديفيس، إلى جانب أيضًا لويس كابالدي كمغني وكاتب أغاني والفنان تريفور جونز.