باينانس تحد من عروض منتجات الدولار السنغافوري في سنغافورة وسط تحذيرات تنظيمية

تام شمس - الأحد 5 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة العالمية "باينانس" يوم الأحد أنها ستلغي عروض المنتجات في سنغافورة وسط تحذيرات من المنظمين الماليين بأن الشركة ربما تكون قد انتهكت قوانين المدفوعات.

وبدايةً من ٩ سبتمبر، لن يتمكن السنغافوريون بعد الآن من تداول العملات المشفرة أو تلقي المدفوعات المقومة بالدولار السنغافوري، المعروف باسم SGD، وفقًا لمدونة يوم الأحد. كما ستتم أيضًا إزالة تطبيق الهاتف المحمول لباينانس من متاجر أبل وغوغل بلاي في سنغافورة.

وقد صرحت البورصة أنه ستتم إزالة جميع أزواج تداول الدولار السنغافوري في الساعة ٠٤:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٩ سبتمبر، مع نصح المستخدمين بإكمال جميع التداولات المباشرة قبل ٢٤ ساعة من الموعد النهائي.

جاء قرار باينانس بوقف بعض عروض المنتجات بعد أيام فقط من تحذير سلطة النقد في سنغافورة، أو MAS، من أن البورصة قد تنتهك قانون خدمات الدفع في البلاد. ظهرت منصة باينانس لأول مرة على قائمة تنبيه المستثمرين للجهة التنظيمية يوم ١ سبتمبر. وتشمل القائمة "الأشخاص غير المنظمين الذين، بناءً على المعلومات التي تلقتها سلطة النقد في سنغافورة، ربما تم اعتبارهم خطًا على أنهم مرخصون أو منظمون من قبل سلطة النقد في سنغافورة."

يبدو أن رد الفعل التنظيمي العنيف قد جذب انتباهًا سلبيًا إلى باينانس يو إس، التي تعمل ككيان قانوني منفصل مثل البورصة العالمية. نتيجة لذلك، ورد أن المستثمرين تراجعوا عن جولة تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار لبورصة الولايات المتحدة. وربما تكون جولة التمويل الفاشلة قد دفعت براين بروكس إلى الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة باينانس الأمريكية بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.

على الرغم من الاهتمام التنظيمي السلبي، تقوم منصة باينانس العالمية بعمليات تداول أكثر من أي منصة أخرى. ففي يوم الأحد، تم الإبلاغ عن أحجام تداول لباينانس بما يزيد قليلًا عن ٢٤ مليار دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب.