أحد كبار المحللين الاستراتيجيين في بلومبرغ يصف بيتكوين بأنه أصل احتياطي عالمي في طريقه إلى ١٠٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 4 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - ضاعف كبير استراتيجيي السلع في بلومبرغ "مايك ماكغلون" الطلب على بيتكوين (BTC) المكون من ستة أرقام، بحجة أن العملة المشفرة الأولى في طريقها إلى أن تصبح أصلًا احتياطيًا عالميًا يكمل الدولار الأمريكي.

ووصف إصدار سبتمبر من كريبتو أوتلوك من بلومبرغ مستوى ١٠٠٠٠٠ دولار لبيتكوين و٥٠٠٠ دولار إيثريوم (ETH) بأنه "المسار الأقل مقاومة" بعد أن نجا الأصلان من تصحيح أكثر من ٥٠٪ خلال الصيف.

كتب ماكغلون، مشيرًا إلى النصف الثاني من عام ٢٠٢١: "تظهر الأصول المشفرة في سوق صاعدة منتعشة ومتجددة مع الميزة المتمثلة في خصم حاد من الارتفاعات السابقة في البداية". وقال إن المحافظ التي تفتقر إلى التعرض لبيتكوين أو إيثريوم تعتبر "عارية"، كما يتضح من الأداء الضعيف النسبي للذهب والسندات الحكومية:

"تبدو المحافظ المكونة من مزيج من الذهب والسندات عارية بشكل متزايد دون انضمام بعض بيتكوين وإيثيريوم إلى هذا المزيج. ويمثل انخفاض نسبة المخاطرة الكلية تهديدًا رئيسيًا لسوق العملات المشفرة الصاعدة".

في حين أن التوقعات الخاصة ببيتكوين المكونة من ستة أرقام ليست جديدة، فإن توقعات ماكغلون طويلة الأجل تضع بيتكوين بالقرب من مركز النظام المالي العالمي. قال ماكغلون بعد أن أوضح أن الدولار قد تقدم أكثر من ٣٠٠٪ مقابل أقرانه الرئيسيين منذ أن ألغى الرئيس ريتشارد نيكسون ربط العملة بالدولار الأمريكي في عام ١٩٧١. وأوضح كذلك:

"نتوقع مستقبل بيتكوين، الأصل الاحتياطي الرقمي، المكمل لعملة احتياطي الدولار."

لطالما جادل أنصار بيتكوين الأكثر حماسًا في أن العملة المشفرة ستنضج لتصبح أصلًا احتياطيًا عالميًا. وتنبع قناعتهم من السياسة النقدية المتفوقة لبيتكوين في عصر تضخم فيه البنوك المركزية المعروض النقدي، مما يساهم في عدم المساواة في الثروة وارتفاع أسعار السلع والخدمات والأصول.

تم التعرف على عرض قيمة بيتكوين أيضًا داخل الدوائر المؤسسية، حيث جادل جي بي مورغان تشيس وبلاك روك بأن بيتكوين تعمل على تآكل حصة الذهب في السوق كمخزن للثروة.