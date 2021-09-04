تقرير موجز حول العملات البديلة: حان وقت التغيير! البيانات تشير إلى أن المتداولين ينتقلون من التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى التمويل اللامركزي

تام شمس - السبت 4 سبتمبر 2021 05:40 صباحاً - يتمثل جزءٌ مهم من الحفاظ على أرباح الاستثمار في معرفة متى يُظهر الأصل أو القطاع علامات استنفاد ومتى يكون هناك تحوّل في القطاع.

وهذا مهم بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة سريعة الحركة، والتي يمكن أن تغير اتجاهها في لحظة وتحوّل أصحاب الملايين من العملات المشفرة إلى حاملي حقائب مكتئبين.

يعلم معظم المستثمرين أن قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) قد اشتعل بحماس منذ شهر يوليو، وباعتبار التوكنات غير القابلة للإتلاف كريبتو بنكس وميوتانت إيب ياخت كلوب وإيثر روك، فقد حصلوا على مبالغ مكونة من ستة وسبعة أرقام، في حين أن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف "أوبن سي" قد تجاوز ٤ مليارات دولار في إجمالي المبيعات. في حين أن الجنون كان مثيرًا، فقد تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة عبر مجموعة متنوعة من شبكات بلوكتشين، وقد يكون الانخفاض الأخير في حجم المعاملات إشارة إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى الانتقال إلى مصادر مختلفة.

في الربع الأول من عام ٢٠٢١، كانت بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والتوكنات المرتبطة بها هي النقاط المحورية للمستثمرين، ولكن هذا القطاع قد هدأ في مارس بينما شهد سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف أول سوق صاعد. الآن يبدو أن المد قد بدأ يتغير، والأرباح المحققة من تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف يمكن أن تشق طريقها مرة أخرى إلى أسواق العملات الرقمية البديلة وأسواق التمويل اللامركزي.

وفيما يلي خمس علامات على أن دوران رأس المال قد يكون جاريًا من التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى قطاع التمويل اللامركزي.

توكنات التمويل اللامركزي ذات رؤوس الأموال الكبيرة والصغيرة تبدأ في الارتفاع

ديفاي بريب هو رمز مؤشر في بورصة FTX للعملات المشفرة التي تضم سلة من ٢٥ من أفضل العملات المشفرة المرتبطة بالتمويل اللامركزي، بما في ذلك ميكر (MKR) وبولكادوت DOT و سولانا (SOL) وكيرف داو توكن (CRV) ويوني سواب (UNI) وسوشي سواب (SUSHI).

تُظهر البيانات من تريدينغ فيو أن سعر ديفاي بريب كان في ارتفاع منذ أن وصل إلى قاع عند ٥٣٣١ دولارًا يوم ٢٠ يوليو، ومنذ ذلك الحين ارتفع بنسبة ١٣٨٪ إلى أعلى مستوى يومي عند ١٢٧٧١ دولارًا يوم ٢ سبتمبر.

مخطط ديفاي بريب على مدى يوم. المصدر: تريدينغ فيو

يُعد ارتفاع سعر ديفاي بريب مرة أخرى إلى مستوى الدعم والمقاومة البالغ ١٢٥٠٠ دولار، والذي أظهر أنه مستوى مهم خلال الارتفاع بين فبراير ومايو في عام ٢٠٢١، علامة على أن الأموال بدأت تتدفق مرة أخرى إلى نظام التمويل اللامركزي البيئي تمامًا مثل أحجام التداول اليومية وأرضيات أسعار التوكنات غير القابلة للإتلاف في انخفاض.

أسعار التوكنات غير القابلة للإتلاف تهدأ

نظرًا لأن الارتفاع السريع في أسعار التوكنات غير القابلة للإتلاف كان السمة الرئيسية التي تجذب انتباه الجمهور، فهي أيضًا علامة حمراء ومقياس جيد للحكم على الصحة العامة للقطاع. وكما هو موضح في المخطط البياني أدناه، الذي يتتبع الحد الأدنى لمتوسط ​​السعر اليومي للتوكنات غير القابلة للإتلاف المباعة في السوق، وصل متوسط ​​الحد الأدنى للسعر إلى أعلى مستوى له عند ١,٠٢ إيثريوم (ETH) يوم ٢٩ أغسطس ومنذ ذلك الحين تراجع إلى ٠,٥ إيثريوم.

متتبع أرضية سعر التوكنات غير القابلة للإتلاف. المصدر: دون أناليتيكس

حقيقة أن التوكنات غير القابلة للإتلاف تُباع بسعر أقل أو أن المشروعات الجديدة كبيرة الحجم بأسعار منخفضة قد تكون علامة على أن السوق قد يصبح مشبعًا وأن زخم البيع بدأ في التلاشي.

عدد المستخدمين النشطين والمعاملات على منصات التمويل اللامركزي في زيادة

علامة أخرى على أن نظام التمويل اللامركزي البيئي يواصل النمو هو العدد المتزايد بشكل مطرد لمستخدمي التمويل اللامركزي بمرور الوقت، كما هو موضح أدناه في البيانات من دون أناليتيكس.

إجمالي مستخدمي التمويل اللامركزي بمرور الوقت. المصدر: دون أناليتيكس

من المحتمل أن ينجذب المستخدمون الجدد الذين يتفاعلون مع البروتوكولات إلى العائدات الثابتة وتخزين التوكنات بدون متاعب، وقد أفاد كوينتيليغراف أن المستثمرين من التمويل التقليدي مهتمون بشدة أيضًا بما يقدمه التمويل اللامركزي.

بينما يتتبع هذا المقياس عدد عناوين المحفظة الفريدة التي تتفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي ومن المحتمل أن يكون لدى بعض المستخدمين عناوين متعددة، فقد أصبح الموقف أكثر تعقيدًا في الآونة الأخيرة. ويمكن القول إن الطبيعة طويلة الأجل لكسب عائد في التمويل اللامركزي عن طريق التكديس أو توفير السيولة أو قفل التوكنات على البروتوكولات أدت إلى انخفاض في تحول المستخدمين بين محافظ متعددة ودفع رسوم غاز عالية لنقل الأصول باستمرار.

كذلك قد يشير الدخول المستمر للمستخدمين الجدد إلى مجال التمويل اللامركزي إلى أن بعض الذين حققوا أرباحًا في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف يتطلعون الآن إلى جني الأرباح وكسب عائد، بينما ينجذب الوافدون الجدد إلى السوق إلى الفرص منخفضة المخاطر.

مستوى ٤٠٠٠ دولار لإيثريوم يشير إلى التحوّل في الأفق

تطور آخر يمكن أن يشير إلى دوران القطاع نحو التمويل اللامركزي وهو ارتفاع سعر إيثريوم.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر إيثريوم قد ارتفع بنسبة ١٢٥٪ منذ أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ ١٧٠٦ دولارات يوم ٢٠ يوليو، مع ارتفاعه الأخير بنسبة ٢٣٪ مما دفع سعره من ٣١٣٤ دولارًا في الأول من أغسطس.

ومع وجود معظم بروتوكولات التمويل اللامركزي العليا على إيثريوم، فإن العملة البديلة الأعلى هي أحد الأصول الرئيسية في نظام التمويل اللامركزي البيئي وتستخدم على نطاق واسع لمشاركة وشراء التوكنات الأخرى.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

المقياس النهائي الذي يشير إلى أن دوران القطاع في التمويل اللامركزي قيد التنفيذ هو القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على جميع بروتوكولات التمويل اللامركزي. ففي ٢ سبتمبر، وصل الرقم إلى مستوى قياسي جديد قدره ١٧١,٥ مليار دولار.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي. المصدر: ديفاي لاما

كانت الارتفاعات السابقة في إجمالي القيمة المقفلة في جزء كبير منها بسبب الزيادات في أسعار بيتكوين وإيثريوم، لكن الدفعة الحالية تأتي مع تداول كلا التوكنين تحت أعلى مستوياتهما في ٢٠٢١، مما يشير إلى أن ارتفاع إجمالي القيمة المقفلة له علاقة بالقيمة المتزايدة لتوكنات التمويل اللامركزي وزيادة استخدام العملات المستقرة.

وفي حين أن طفرة التوكنات غير القابلة للإتلاف قد لا تنتهي، تشير العديد من نقاط البيانات إلى أن الزخم الصعودي قد وصل إلى نقطة الإنهاك، وأن الارتفاع الحالي في أسعار العملات البديلة و التمويل اللامركزي هو إشارة إلى أن الدوران في مراحله المبكرة.

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