شبكة ون إنش ترعى مسلسلًا كرتونيًا ذا طابع العملات المشفرة حول التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - السبت 4 سبتمبر 2021 03:47 صباحاً - اشترك مجمع البورصات اللامركزية "ون إنش" مع مسلسل رسوم متحركة يسخر من الشركات الناشئة في بيئة تشبه وادي السيليكون.

ففي إعلان يوم الجمعة، قالت ون إنش إنها سترعى مسلسل التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFT، بالإضافة إلى توفير خبرتها الفنية للعرض وتعريف أعضاء الفريق بالمشاريع في مجال التمويل اللامركزي، أو DeFi. ويتتبع المسلسل مآثر فريق من المخلوقات الذين يحاولون إطلاق مشاريع ناشئة - مع سخرية عامة وحلول قائمة على بلوكتشين - ومن المقرر إطلاقه في النصف الأول من عام ٢٠٢٢.

"الشراكة من هذا النوع لم تكن مفاجأة"، هذا ما قاله أنتون بوكوف، المؤسس المشارك لشركة ون إنش. "تم تمويل مسلسل Take My Muffin من قبل مجتمع العملات المشفرة منذ البداية. وهو في الواقع أول مسلسل رسوم متحركة ممول بالعملات المشفرة".

ووفقًا لمسؤول الاتصالات في ون إنش، سيرجي ماسلنيكوف، يخطط مسلسل Take My Muffin لدمج البورصة في حبكة العرض، بدءًا من الحلقة الأولى. كراعٍ، سيساعد المشروع أيضًا في البضائع والأحداث الخاصة بالمسلسل.

وأضاف قائلًا:

"يجب أن تساعد هذه الشراكة ون إنش في الوصول إلى جمهور عام أوسع. بالطبع، إنها ممتعة - ويجب أن يحاول قطاع التمويل اللامركزي الحفاظ على هذا المزاج بدلًا من التحول إلى صناعة مصرفية تقليدية ومملة أخرى على حدٍ سواء."

أظهر العديد من مستخدمي العملات المشفرة اهتمامًا بمسلسل الرسوم المتحركة للتوكنات غير القابلة للإتلاف في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من البداية الخاطئة في يوليو، تم بيع ١٠٤٢٠ توكن Stoner Cats غير قابل للإتلاف - والتي منحت أصحابها الوصول إلى مسلسل الرسوم المتحركة - في أقل من ساعة. تعاونت شركة فوكس برودكاستينغ كومباني أيضًا مع مبتكر مسلسل Rick and Morty لتطوير مسلسل رسوم متحركة "برعاية كاملة على بلوكتشين".