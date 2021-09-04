البنوك مقابل البورصات - المنظمون يفرضون عقوبات على العملات الورقية أكثر من العملات المشفرة

تام شمس - السبت 4 سبتمبر 2021 03:47 صباحاً - في حين أن المنظمين غالبًا ما يستهدفون المشاريع داخل وخارج مجال العملات المشفرة، فإن الغرامات المفروضة على بورصات الأصول الرقمية هي جزء بسيط من تلك المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية.

فوفقًا لبيانات من أداة تعقّب الانتهاكات "غود جوبز فيرست"، قامت المنصة بتحليل ٥٠ من أكبر الجهات التنظيمية التي تفرض الغرامات على البنوك الكبرى وشركات الاستثمار والوسطاء على مدار العشرين عامًا الماضية. وقد تراكمت على بنك أوف أمريكا ما يقرب من ٨٢ مليار دولار تغطي ٢٥١ غرامة مختلفة بما في ذلك انتهاكات الأوراق المالية، في حين كان جي بي مورغان تشيس وسيتي غروب أيضًا من أكثر البنوك تعرضًا للغرامات في الولايات المتحدة منذ عام ٢٠٠٠ بغرامات بلغ مجموعها ٣٥,٩ مليار دولار و٢٥,٥ مليار دولار على التوالي.

وعلى الرغم من معاقبة كل من البنوك الكبرى وبورصات العملات المشفرة بسبب انتهاكات الأوراق المالية، تشير البيانات إلى أن إجراءات الإنفاذ من الجهات التنظيمية الأمريكية ضد الشركات الموجودة في مجال العملات المشفرة تكلّف تلك الشركات أقل من ١٪ مقارنةً بالتمويل التقليدي. أفاد كوينتيليغراف سابقًا أنه من عام ٢٠٠٩ إلى أوائل عام ٢٠٢١، بلغ إجمالي غرامات الانتهاكات المتعلقة بالعملات المشفرة ٢,٥ مليار دولار في الولايات المتحدة، بينما تُظهر بيانات غود جوبز فيرست أن هناك ٣٣٢,٩ مليار دولار من الغرامات على البنوك وشركات الاستثمار والوسطاء خلال آخر ٢٠ سنة.

جاء أحد أكبر الإجراءات من هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو SEC، ضد الطرح الأولي للعملة الرقمية لشركة تيليغرام عام ٢٠١٨. وأمرت الشركة بدفع ١,٢ مليار دولار كغرامات مدنية و١٨,٥ مليون دولار كغرامات مدنية في عام ٢٠٢٠ بعد اتهامها بانتهاك قوانين الأوراق المالية. في المقابل، كان بنك أوف أمريكا هدفًا لأكبر غرامة من وزارة العدل - بمبلغ ١٦,٦ مليار دولار - لبيعه قروض عقارية "سامة" متعلقة بالأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.

في الحالات التي تضمنت هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ضد شركات العملات المشفرة والأفراد، شكلت عروض الأوراق المالية غير المسجلة والاحتيال أكثر من ٩٠٪ من جميع الغرامات. شكّلت "انتهاكات الأوراق المالية السامة"، كما تصفها شركة غود جوبز فيرست، ما يقرب من ٢٩٪ - ٩٧ مليار دولار - من إجمالي ٣٣٢,٩ مليار دولار من الغرامات الإجمالية. وجاءت انتهاكات حماية المستثمرين في المرتبة الثانية بقيمة ٦٨ مليار دولار.