باينانس تقاوم التحذير من الهيئة التتظيمية في جنوب إفريقيا

تام شمس - السبت 4 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - ردًا على تحذير من هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا، قالت منصة تداول العملات المشفرة الرائدة باينانس إنها تمتثل للجهات التنظيمية المحلية ولا تقدم المشورة المالية أو خدمات الوساطة للمقيمين.

ففي بيان صادر عن باينانس يوم الجمعة، أشارت بورصة العملات المشفرة إلى أن التحذير من هيئة سلوك القطاع المالي، أو FSCA، يفتقر إلى السلطة لأن المجموعة لا تملك القدرة على تنظيم "الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة" في جنوب إفريقيا. كما عارضت البورصة المزاعم بأن الجنوب إفريقيين استخدموا مجموعة باينانس ساوث أفريكا على تيليغرام للوصول إلى خدمات بورصة العملات المشفرة، قائلة إن المجتمع عبر الإنترنت روج لتعليم بلوكتشين، لكنه لم يقدم المشورة أو الخدمات المالية.

على الرغم من أن هيئة سلوك القطاع المالي هي وكالة تابعة لحكومة جنوب إفريقيا، إلا أن باينانس ادعت أن مركز الاستخبارات المالية في البلاد كان هو "المنظم الرئيسي" الذي كانت البورصة تعمل معه للامتثال للقوانين المحلية. ووفقًا للبورصة، فقد تواصلت مع هيئة سلوك القطاع المالي للحصول على توضيح بشأن تحذير بتاريخ ٣ سبتمبر ومعالجة أي مخاوف محتملة قد تكون لدى المنظمين بشأن باينانس.

وقالت البورصة إن "باينانس.كوم مسجلة لدى FIC كمؤسسة طوعية للإفصاح الذاتي". "تتوافق باينانس مع التزامات قانون FIC المتعلقة بإنشاء والتحقق من هويات العملاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية."

في تحذيرها، حثت هيئة سلوك القطاع المالي الجمهور في جنوب إفريقيا على توخي الحذر في أي استثمارات تشمل باينانس غروب، والتي وصفتها بأنها "شركة دولية" مقرها في سيشيل. ومع ذلك، وفقًا لرد باينانس، لا يوجد لدى الشركة كيان مرتبط بهذا الاسم في دولة الأرخبيل.