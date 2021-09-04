العملات البديلة تحجز مكاسب بنسبة ٥٠٪ بعد أن مهدت بيتكوين وإيثريوم طريقًا إلى ارتفاعات جديدة

تام شمس - السبت 4 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - استمر الزخم الصعودي عبر سوق العملات المشفرة في البناء يوم ٣ سبتمبر حيث أدى الارتفاع على مستوى السوق إلى رفع أسعار معظم العملات البديلة وعزز انطلاق بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) فوق مستويات المقاومة الخاصة بهما عند ٥١٠٠٠ دولار و٤٠٠٠ دولار.

لا تظهر مكاسب الأسعار الأخيرة التي شوهدت في سوق العملات البديلة أي علامة على التباطؤ مع ارتفاع العديد من العملات الرقمية البديلة بأكثر من ٣٠٪ يوم الجمعة.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أفضل أداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هم بولي ماث (POLY) و بيتكوين كاش إيه بي سي (BCHA) وإكس واي أو نتورك.

بولي ماث تنطلق مع اقتراب إطلاق شبكة "بولي ميش" الرئيسية

بولي ماث هو مشروع قائم على إيثريوم ويركز على إدارة الأصول الرقمية.

وتُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد الوصول إلى مستوى منخفض بلغ ٠,٣٤٥ دولار يوم ١ سبتمبر، ارتفع سعر بولي بنسبة ٥٦٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٥٤ دولار يوم ٣ سبتمبر حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٢٠٤٠٪.

مخطط سعر POLY مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يأتي الاندفاع المفاجئ للمشروع بعد ترقية ١ سبتمبر إلى شبكة اختبار بولي ميش المحفزة التي تضع المشروع خطوة واحدة على مقربة من الإطلاق الكامل لشبكة بولي ميش الرئيسية.

بيتكوين كاش إيه بي سي تعيد تسمية نفسها إلى إي كاش

خضعت بيتكوين كاش إيه بي سي، ​​المعروفة سابقًا باسم بيتكوين كاش(BCH)، مؤخرًا لتغيير اسمها إلى إي كاش (XEC).

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر BCHA. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لتوكن BCHA إلى المنطقة الخضراء يوم ٢٩ أغسطس ووصل إلى ذروته عند ٨١ يوم ٣٠ أغسطس، أي حوالي ٧٤ ساعة قبل أن يرتفع سعره بنسبة ٧٨٪ خلال اليوم التالي.

تأتي الإثارة للمشروع بعد تغيير اسمه رسميًا إلى إي كاش، الأمر الذي تضمن أيضًا إعادة تقييم رمزية أدت إلى زيادة العرض المتداول من ٢١ مليون إلى ٢١ تريليون.

إكس واي أو نتورك تستفيد من التعاون الجديد

إكس واي أو نتورك هي شبكة لامركزية من الأجهزة التي تقوم بشكل مجهول بالتجميع واتتحقق من صحة البيانات الجغرافية المكانية وتسجيلها على إكس واي أو بلوكتشين.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ XYO مواتية لبعض الوقت.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر XYO. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لتوكن XYO في الارتفاع يوم ١ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧ حوالي سبع ساعات قبل أن يرتفع السعر بنسبة ٢٨٥٪ خلال اليوم التالي.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعد أن حصل مجتمع XYO على دفعة من ظهوره يوم ١ سبتمبر بعد أن أطلق كوين آب حملة تسمح للمستخدمين بكسب توكنات XYO للمشاركة في دراسة حالة على التطبيق.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٢٨٩ تريليون دولار ويبلغ معدل هيمنة بيتكوين ٤١,٥٪.

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