كاسبرسكاي تصنّف برامج احتيال العملات المشفرة ضمن أكبر تهديدات البرامج الضارة في إفريقيا

تام شمس - الجمعة 3 سبتمبر 2021 05:42 مساءً - اكتشفت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكاي أكثر من ١٥٠٠ كيان احتيالي تستهدف مستثمري العملات المشفرة المحتملين والقائمين بالتعدين في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

ويُظهر بحث كاسبرسكاي أن ٠,٦٠٪ من المستخدمين من دول جنوب إفريقيا قد تم استهدافهم بالفعل من قبل مُعدِّني العملات المشفرة. يشير التقرير أيضًا إلى أن أكثر الطرق شيوعًا لخداع المستخدمين غير الحذرين تضمنت إعلانات كاذبة تدعي بيع معدات تعدين ومواقع ويب مزيفة تتظاهر بأنها بورصات عملات مشفرة.

وقد كشفت بيانات كاسبرسكاي المستندة إلى إحصائيات مجهولة المصدر أن ٠,٨٥٪ من مستثمري العملات المشفرة من كينيا و٠,٧١٪ من النيجيريين كانوا مستهدفين من البرمجيات الخبيثة الخاصة بالتعدين، بينما واجه المستثمرون من إثيوبيا (٣,٦٨٪) ورواندا (٣,٢٢٪) أكبر عدد من التهديدات في هذا الصدد. حذر بيثويل أوبيل، مدير مبيعات المؤسسات في إفريقيا في كاسبرسكاي، من أن النسب المئوية المنخفضة لا تعني أن التهديد ضئيل:

"تم تحديد البرمجيات الخبيثة الخاصة ببرنامج تعدين العملات المشفرة كواحدة من أكبر ٣ عائلات للبرامج الضارة المنتشرة في جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا في الوقت الحالي، والتي نعتقد أنها تؤكد أنه مع استمرار اكتساب الزخم للعملات المشفرة، فمن المرجح أن يتم استهداف المزيد من المستخدمين."

يشير التقرير أيضًا إلى أن أكثر الطرق شيوعًا لخداع مستثمري العملات المشفرة غير الحذرين تتضمن إعلانات كاذبة تدعي بيع معدات تعدين ومواقع ويب مزيفة تتظاهر بأنها بورصات عملات مشفرة.

وتتطلب هذه المنصات الاحتيالية من المستخدمين دفع مبلغ مقدمًا بحجة الدفع المسبق أو التحقق، وبعد ذلك يتوقف المحتالون عن الرد. يستفيد مجرمو الإنترنت أيضًا من منصات التصيد الاحتيالي للوصول إلى مفاتيح المستخدمين الخاصة لمحافظهم المشفرة. حيث قال أليكسي مارشينكو، رئيس تطوير أساليب تصفية المحتوى في كاسبرسكاي: