منصة البث أوديوس تعلن عن تكامل التوكنات غير القابلة للإتلاف من سولانا

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 06:48 مساءً - أعلنت منصة بث الموسيقى القائمة على بلوكتشين أوديوس يوم الخميس أنها أطلقت تكامل التوكنات غير القابلة للإتلاف وسولانا الكامل، مما يسمح لأكثر من ستة ملايين مستخدم بالبدء في عرض المقتنيات الرقمية من مكتبة سولانا.

وسيحدث التكامل من خلال فانتوم، وهي محفظة سولانا متعددة العلامات وملحق المتصفح. ستتوفر الميزات الجديدة لملفات أوديوس الفضية، وهي حسابات تضم أكثر من ١٠٠ من توكنات AUDIO الأصلية للمنصة.

حيث قال رونيل رومبيرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوديوس، إن الشراكة تمنح سولانا أول طبقة اكتشاف التوكنات غير القابلة للإتلاف، مضيفًا ما يلي:

"لقد مكّنت الأدوات من ميتابليكس وتكامل أوديوس مع فانتوم من شحن دعم سولانا مع الحفاظ على شريط قابلية الاستخدام الذي اشتهر به أوديوس."

حسبما ذكر كوينتيليغراف، ميتابليكس هو سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف تم إطلاقه في يونيو على شبكة سولانا. وقد صادق عليها العديد من المشاهير والشركات في ذلك الوقت.

في غضون ذلك، تصدرت أوديوس عناوين الأخبار بعد أن أعلنت عن شراكة جديدة مع تيك توك، وهي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة. وتسمح الشراكة لمستخدمي أوديوس بمشاركة الأغاني مباشرة على تيك توك بغرض إنشاء مقاطع فيديو قصيرة. منذ إطلاقها في عام ٢٠١٧، أصبحت تيك توك واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وتضم ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريًا.