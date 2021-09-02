شركة بلجيكية ناشئة تُطلق مدفوعات بيتكوين لتذاكر وقوف السيارات

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 06:48 مساءً - قدمت سيتي، وهي شركة ناشئة رقمية لمواقف السيارات مقرها بلجيكا، دعم الدفع بالعملات المشفرة مقابل تذاكر وقوف السيارات.

ووفقًا لتقرير صادر عن داتا نيوز يوم الخميس، فإن الشركة التي تعد واحدة من الشركات التي تم تشغيلها بواسطة برنامج التسريع البلجيكي Start itKBC قد طرحت ميزة الدفع بالعملات المشفرة في أنتويرب وبروكسل.

وسيتمكن مستخدمو سيتي اعتبارًا من يوم الخميس من استخدام بيتكوين (BTC) لدفع ثمن تذاكر وقوف السيارات في المواقع في كلتا المدينتين.

إلى جانب بيتكوين، يمكن للعملاء أيضًا استخدام العملات المشفرة مثل إيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ودوجكوين (DOGE) ولايتكوين (LTC)، بالإضافة إلى العملات المستقرة مثل داي (DAI) ويو إس دي كوين (USDC).

العملاء الذين يتطلعون إلى استخدام العملات المشفرة للدفع مقابل أماكن وقوف السيارات سيستخدمون "العملات" لشراء أرصدة سيتي على منصة تطبيقات الشركة. ووفقًا للتقرير، لن يؤدي استخدام العملات المشفرة إلى تحمل أي رسوم إضافية من جانب العميل.

يقال إن تطبيق سيتي لديه أكثر من ٣٥٥٠٠٠ مستخدم في بلجيكا وهولندا ويهدف إلى تحقيق مبيعات سنوية تزيد عن ٢ مليون يورو بحلول عام ٢٠٢٢.

بالنسبة للشركة، يعد استخدام العملات المشفرة للدفع مقابل أماكن وقوف السيارات مؤشرًا على كيفية اكتساب العملات المشفرة في النهاية اعتمادًا أكبر في المعاملات الدقيقة اليومية. وتتوقع سيتي أن ينمو تبني العملات المشفرة بمجرد أن تصبح التوكنات أكثر صداقة للبيئة.