شركة اتصالات كورية جنوبية رائدة تتبنى بلوكتشين لطموحات الحد من انبعاثات الكربون

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 06:48 مساءً - وضعت شركة اتصالات كورية جنوبية كبرى، كي تي كورب، خططًا لإنشاء خدمة توثيق إلكترونية بالكامل، باستخدام تقنية بلوكتشين للمساهمة في الطموحات الواعية بالبيئة.

وتوفر شركة الاتصالات حاليًا حوالي ٩٠٪ من شبكات الهاتف المحمول للخطوط الثابتة في البلاد، بالإضافة إلى ٤٥٪ أخرى من خدمات الإنترنت عالية السرعة ذات النطاق العريض.

مشروع المستندات الإلكترونية الذي يحمل عنوان "فريق واحد للتحول الرقمي للوثيقة الإلكترونية (DX)" سيكون جهدًا تعاونيًا بين ١٤ شركة بهدف الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن الشبكة.

وبمجرد تنفيذها، ستقوم المبادرة برقمنة كامل فترة عملية التوثيق الورقية بدءًا من الإنشاء وحتى التخزين وحتى التوزيع للعملاء.

الهدف الرقمي هو تحويل ٤,٥ مليارات مستند ورقي إلى مستندات إلكترونية كل عام، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون بمقدار ١٢٩,٦ مليار طن.

في مارس ٢٠٢٠، أطلقت الشركة منصة قائمة على بلوكتشين تسمى بيبرليس لدعم الشركات والمؤسسات في إنشاء مستندات العقود وتخزينها رقميًا.

وقد شارك مسؤول من كي تي كورب، يون دونغ سيك وجهات نظره حول تأثير النظام اللاورقي في ذلك الوقت:

"نتوقع أن تقلل كي تي بيبرليس سرفيس من إدارة مستندات الشركة وتكاليفها بحيث تعمل على تحسين عملية الأعمال أيضًا."

في الأسبوع الماضي، أفاد كوينتيليغراف أن منصة إدارة سلسلة التوريد فيتشين أطلقت مبادرة بلوكتشين مماثلة لدعم الشركات في تتبع بيانات إنتاج الكربون الخاصة بهم والإبلاغ عنها.