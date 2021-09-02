كريم فاينانس سيتكامل مع بولكادوت بلوكتشين باستخدام مونبيم

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 06:48 مساءً - مشروع التمويل اللامركزي كريم فاينانس سيقدم خدمات الإقراض والاقتراض إلى مونبيم، وهي منصة العقود الذكية في بولكادوت.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت شبكة مونبيم إن كريم فاينانس ستتكامل مع نظامها الإيكولوجي بدءًا من باراتشين في كوساما ومون ريفر ثم في بولكادوت. وسيتمكن مستخدمو كوساما وبولكادوت من استخدام خدمات كريم لإيداع الأصول الرقمية كضمان أو إقراضها.

حيث صرح مؤسس مونبيم "ديريك يو": "تكمن بروتوكولات الإقراض والاقتراض في قلب نظام التمويل اللامركزي البيئي المنتج". "التكامل لا يوفر فقط قدرة حاسمة لنظام التمويل اللامركزي البيئي المتنامي على مونبيم، بل إنه يوفر أيضًا للبناة على مونبيم لبنة أساسية لإنشاء تطبيقات التمويل اللامركزي قائمة على بولكادوت."

نما عدد خيارات التمويل اللامركزي، أو DeFi، المشاريع المبنية على مونبيم من خلال كوساما أو بولكادوت في الأشهر الأخيرة حيث أعلنت العديد من البروتوكولات عن تكامل مع المنصة. تشمل المشاريع بروتوكول الإقراض عبر السلاسل، إكويليبريوم وأوشن بروتوكول وسوشي سواب وبالانسر وأيدكس وغيرها.

كان كريم فاينانس مؤخرًا هدفًا لاختراق كبير، حيث استخدم أحد المهاجمين استغلال قرض سريع لسرقة ١٨,٨ مليون دولار. ووفقًا للمشروع، فقد تم إغلاق المنصة بأكثر من مليار دولار.