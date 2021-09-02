سبيربنك الروسي يخطط لتسجيل أداة الأصول الرقمية الخاصة به في سبتمبر

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - تواصل سبير، وهي أكبر مؤسسة مصرفية في روسيا، التقدم في تطوير منصتها القائمة على بلوكتشين لإصدار الأصول الرقمية.

حيث قال أناتولي بوبوف، نائب رئيس المجلس التنفيذي في سبير، إن البنك يخطط لتسجيل منصته لإصدار الأصول الرقمية لدى بنك روسيا - البنك المركزي للبلاد - بحلول منتصف سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية تاس يوم الخميس.

وقال بوبوف إن سبير قد بدأ في بناء وظائف للسماح لأطراف ثالثة بإصدار أصول رقمية ويتوقع طرح هذه الميزة بحلول نهاية العام. وأضاف أن البنك يركز في الوقت الحالي على إصدار وإدارة الأصول المالية الرقمية الخاصة بشركة سبير.

ووفقًا للمدير التنفيذي، يتعاون سبير بنشاط مع البنك المركزي الروسي فيما يتعلق بالوظائف والمتطلبات الخاصة بمنتج الأصول الرقمية القادم. وقال بوبوف إن سبير أرسل مؤخرًا طلبًا محدثًا للمنصة إلى بنك روسيا، بعد بعض التعليقات الواردة من المؤسسة.

سبير هي أكبر مؤسسة مصرفية ومالية في روسيا وواحدة من أكبر الشركات العامة في العالم، حيث احتلت المرتبة ٥١ في قائمة فوربس غلوبال ٢٠٠٠ هذا العام. كانت المؤسسة تعرف سابقًا باسم سبير بنك، وقد أعادت الشركة المملوكة للدولة العام الماضي تسميتها إلى "سبير" لإظهار التزام الشركة بالتعمق في الخدمات الرقمية وتصبح رائدة في مجال التكنولوجيا بدلًا من كونها مؤسسة مصرفية بحتة. ووفقًا للتقارير المحلية، استثمرت سبير حوالي مليار دولار في نظامها البيئي الرقمي في النصف الأول من عام ٢٠٢١.