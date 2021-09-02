شركة سيمبا تشين المتعاقدة مع الدفاعي الأمريكي نجمع ٢٥ مليون دولار لتعزيز جهود التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - شركة سيمبا تشين الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي توفر التكنولوجيا للعديد من مؤسسات الدفاع الأمريكي، جمعت أموالًا جديدة لتوسيع نطاق الأعمال والاستفادة من الفرص الجديدة مثل التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs).

قادت شركة فالي كابيتال بارتنرز جولة التمويل البالغة ٢٥ مليون دولار من السلسلة (أ) بمشاركة صندوق نوتردام بيت رود وإلفيت فنتشرز ستانفورد لو سكو فنتشر فند، وفقًا لإعلان رسمي.

وستستخدم سيمبا تشين التمويل الجديد لتوسيع نطاق العديد من الإدارات داخل الشركة وتخصيص الموارد للاتجاهات الناشئة مثل التوكنات غير القابلة للإتلاف. تهدف الشركة إلى أن تكون المزود التقني لمؤسسات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية وغيرها ممن يرغبون في استثمار الأصول الرقمية والمادية.

وبصفتها شركة ناشئة محتضنة في جامعة نوتردام، تقدم سيمبا تشين منصة عقود ذكية قائمة على السحابة مع أمان على مستوى المؤسسة للمؤسسات التي تريد نشر تقنية بلوكتشين.

وتقول الشركة إن تقنيتها تستخدم حاليًا من قبل القوات الجوية الأمريكية والجيش والبحرية ومشاة البحرية وكذلك بوينغ. نجحت سيمبا في زيادة إيراداتها بنسبة ٣٦٠٪ خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية وتجاوزت ٦٠٠٠ مستخدم.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمبا تشين والمؤسس المشارك جويل نيديغ: "لقد تبنى المستخدمون عبر أطياف متعددة نموذج سيمبا تشين وتحققوا من صحتها، مما يبسط تطوير العقود الذكية". "لقد استجاب السوق أيضًا بشكل إيجابي لدعمنا للعديد من سلاسل بلوكتشين، بما في ذلك إيثريوم وأفالانش وRSK وستيلر وغيرها الكثير، مما يجعل التطبيقات القائمة على سيبما تشين بسيطة وسهلة الحمل ومستدامة."