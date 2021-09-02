الوزارة تقول إن التعدين غير القانوني للعملات المشفرة ليس سببًا لنقص الطاقة في إيران

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - ورد أن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية رفضت مزاعم شركة الطاقة الرائدة "تافانير" التي ألقت باللوم على القائمين بالتعدين غير القانونيين للعملات المشفرة في النقص المستمر في الطاقة في البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن فاينانشيال تربيون، قال علي رضا هادي، مدير الاستثمار والتخطيط في الوزارة، إن الأرقام التي أعلنت عنها تافانير "تبدو مبالغ فيها للغاية". وشكك هادي في مزاعم تافانير بأن أنشطة التعدين غير القانونية تستهلك ٢٠٠٠ ميغاواط من الطاقة. وقال إن "هذا المقدار يعادل الطاقة المستخدمة من قبل ٣ ملايين قطعة من الأجهزة".

في حين تم تقنين تعدين العملات المشفرة من قبل الحكومة الإيرانية، تُلقي تافانير باللوم على القائمين بالتعدين غير المسجلين في نقص الطاقة على مستوى البلاد. ففي أغسطس ٢٠٢١، قال المتحدث باسم تافانير رجبي مشهدي:

"إن القائمين بالتعدين غير المصرح لهم هم الجناة الرئيسيون وراء انقطاع التيار الكهربائي في الأشهر الأخيرة. كنا سنشهد انخفاضصا بنسبة ٨٠٪ في حالات انقطاع التيار الكهربائي إذا أوقف القائمون بالتعدين أنشطتهم".

تدعي تافانير أيضًا أنها أغلقت العمليات لأكثر من ٥٠٠٠ مزرعة تعدين بالإضافة إلى مصادرة ٢١٣٠٠٠ جهاز تعدين غير مصرح بها كانت قادرًا على استهلاك ٨٥٠ ميغاوات.

حتى الآن، سمحت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية بـ ٥٦ مزرعة تعدين تستهلك مجتمعة ٤٠٠ ميغاوات، وفقًا لتقديرات تافانير. في عام ٢٠٢٠، أذنت الوزارة وسجلت ١٢٦٠٠٠ قطعة من معدات التعدين، استهلكت ١٩٥ ميغاوات عند التشغيل بكامل طاقتها.