الرئيس التنفيذي لباينانس يقول إن بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في غضون ثلاث سنوات

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - تستهدف منصة تداول العملات المشفرة التابعة لباينانس بالولايات المتحدة، باينانس.يو إس، اكتتابًا عامًا أوليًا (IPO) في عام ٢٠٢٤، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي ومؤسس باينانس "تشانغ بينغ زاو".

حيث قال زاو يوم الأربعاء في مقابلة مع المجلة التكنولوجية |ذا إنفورميشن" إن باينانس.يو إس تخطط لإغلاق جولة تمويل خاص كبيرة خلال الشهرين المقبلين من شأنها أن تسمح للشركة بأن تصبح أكثر استقلالية عن البورصة العالمية.

وزاو واثق من أن بورصة العملات المشفرة العالمية ستنجو من الحملة التنظيمية المستمرة من قبل المنظمين العالميين، وأن باينانس.يو إس ستتجه نحو الإدراج العام في غضون ثلاث سنوات. حيث صرح تشاو قائلًا: "سوف تقوم باينانس.يو إس بالقيام بما فعلته كوين بيز". وقال إن بينانس حققت أرباحًا تتراوح بين ٨٠٠ مليون دولار ومليار دولار العام الماضي.

تأتي هذه الأخبار وسط المزيد من المنظمين العالميين الذين أثاروا مخاوف بشأن عمليات باينانس، حيث أضافت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) موقع باينانس الإلكتروني إلى قائمة تنبيه المستثمرين يوم الأربعاء. وتوفر القائمة سجلًا للأشخاص غير الخاضعين للتنظيم الذين "ربما يتم تصورهم خطًا على أنهم مرخصون أو منظمون من قبل سلطة النقد في سنغافورة."

ووفقًا للتقارير المحلية، تعمل باينانس آسيا سرفيسز (BAS)، وهي وحدة باينانس ومقرها سنغافورة، ككيان منفصل ولا تقدم أي خدمات عبر موقع باينانس الإلكتروني، وتشغل منصة مختلفة، باينانس.إس جي، بدلًا من ذلك. في يونيو، قالت سلطة النقد في سنغافورة إنها تخطط لمراجعة طلب باينانس آسيا سرفيسز للحصول على ترخيص بموجب قانون خدمات الدفع. وكانت باينانس قد تقدمت بطلب سابقًا للعمل في سنغافورة بموجب القانون في فبراير ٢٠٢٠.