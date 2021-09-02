بورصة العملات المشفرة أوكي إكس تطلق مجمّعًا للتمويل اللامركزي وسوقًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - تعمل منصة تداول العملات المشفرة العالمية "أوكي إكس" على تكثيف جهودها في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال تقديم مجمّع التمويل اللامركزي، وهو نظام بيئي للأصول الرقمية اللامركزية يتضمن سوقًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs).

ووفقًا لإعلان صدر في الثاني من سبتمبر، أطلقت بورصة العملات المشفرة والمشتقات مجمّع التمويل اللامركزي DeFi Hub مع أداتين أوليتين، سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف وأداة معلومات التمويل اللامركزي. يتيح سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف للمستخدمين إصدار توكنات غير قابلة للإتلاف خاصة بهم للبيع مقابل رسوم ملكية يحددها المنشئ.

وسيكون المستخدمون قادرين على استيراد التوكنات غير القابلة للإتلاف من منصات أخرى مدعومة مثل أوكي إكس تشين إلى سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف من أوكي إكس، حيث يمكنهم شراء أو بيع أو تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف "بدون رسوم مدفوعة إلى أوكي إكس."

يتطلب مجمّع التمويل اللامركزي الجديد اتصالًا بمحفظة أوكي إكس، وهي محفظة لامركزية متعددة السلاسل توفرها البورصة كملحق للمتصفح. وهو يوفر نظرة شاملة للأصول اللامركزية للمستخدمين عبر شبكات وبروتوكولات بلوكتشين الرئيسية مع ميزة أداة معلومات التمويل اللامركزي.

في تأكيد على الحاجة إلى نظام شامل لسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف سريع النمو، أوضح مدير أوكي إكس "لانيكس لاي" أن مجمّع التمويل اللامركزي يهدف إلى تسريع اعتماد التوكنات غير القابلة للإتلاف مع سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف. وأضاف: "يسعدنا أيضًا إطلاق أداة معلومات التمويل اللامركزي لإدخال التحسينات التي تشتد الحاجة إليها لتصورات المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة الخاصة بهم".