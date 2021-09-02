مراهق بريطاني يكسب ما يقرب من ٤٠٠ ألف دولار من مبيعات توكنات غير قابلة للإتلاف بدون حساب مصرفي

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - ورد أن صبيًا يبلغ من العمر ١٢ عامًا من لندن حصل على ما يقرب من ٤٠٠٠٠٠ دولار من خلال بيع سلسلة من التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) خلال العطلات المدرسية.

ففي مقابلة مع جيو.تي في، شارك بنيامين أحمد حماسه بشأن قدرته على جني الأموال عبر الإنترنت من خلال بيع أعمال التوكنات غير القابلة للإتلاف الفنية "دون امتلاك حساب مصرفي". وقد لفتت أعمال أحمد الانتباه على تويتر وانتشرت في النهاية على نطاق واسع.

استخدم أحمد عطلاته المدرسية لإنشاء صور رمزية رقمية لرموز تعبيرية للحيتان تحمل علامة "الحيتان الغريبة"، والتي تم بيعها بعد ذلك في شكل توكنات غير قابلة للإتلاف عبر الإنترنت. في السابق، قام الطفل بترميز مجموعة فنية مستوحاة من ماينكرافت، والتي لم يتم بيعها في السوق بسبب انخفاض شعبيتها.

وبحسب ما ورد علّم عمران أحمد، والد الصبي الصغير، بنيامين وشقيقه الترميز من سن السادسة. و"على الرغم من عدم قدرة ابنه على فتح حساب مصرفي بسبب قيود السن، قال عمران:

"إنه مبدع للغاية، وليس لديه حساب مصرفي وهو ليس محاسب، لذلك فهو يحتفظ بأمواله في بلوكتشين على الإنترنت."

علاوة على ذلك، أوضح الأب أن الأرباح التي تم الإبلاغ عنها من خلال مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف قد تم تحويلها إلى إيثريوم (ETH)، بغض النظر عن تقلبات الأسعار.