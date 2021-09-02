مؤسسة دوجكوين تطالب العملة القائمة على الميم المقلدة "دوجكوين ٢.٠" بتغيير اسمها

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 06:47 صباحاً - أصدرت مؤسسة دوجكوين بيانًا ينأى بنفسه عن مشروع مقلد جديد يسمى دوجكوين ٢.٠ (DOGE٢)، وأطلقت مطالب قانونية بأن تغير العملة القائمة على الميم الجديدة اسمها.

في رسالة نشرت في الحادي والثلاثين من أغسطس، تؤكد مؤسسة دوجكوين أنها أشركت محامي حماية العلامة التجارية للاتصال بمطوري دوجكوين ٢.٠ في محاولة "لحماية مجتمع دوجكوين من التضليل ولحماية اسم دوجكوين من سوء الاستخدام المحتمل".

يلقي موقع دوجكوين ٢.٠ الإلكتروني بشكل غير مباشر بظلاله على العملة المشفرة الأصلية التي تحمل طابع الكلب، ذاكرًا:

"تهدف دوجكوين ٢.٠ إلى تقديم نمو مطول للمستثمرين في استخدام بنية رمزية أكثر استدامة من سابقتها المتضخمة إلى حد ما."

وتنص رسالة المؤسسة على أن عشاق دوجكوين، أو "كلاب الشيبا"، قد أثاروا مخاوف بشأن المشروع الجديد. في حين رحب المجتمع تاريخيًا بمشاريع العملات المشفرة الجديدة، تتهم المؤسسة دوجكوين ٢.٠ باختيار العلامة التجارية دوجكوين وسمعتها لصالحها.

تم إطلاق دوجكوين ٢.٠ في بداية مايو على شبكة باينانس سمارت تشين. يتم تداول DOGE٢ حاليًا عند ٠,٠٤ دولار أمريكي بعد أن كسب أكثر من ١٠٠٪ خلال ٢٤ ساعة بقيمة أقل من ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي من الحجم اليومي.

يأتي البيان العام بعد أسابيع فقط من الاستعادة الرسمية لمؤسسة دوجكوين بعد توقف دام ست سنوات. وستدعم المؤسسة المطورين الأساسيين والمشاريع التي تعمل على دوجكوين، وقد اجتذبت الدعم من الشخصيات الرائدة في مجال العملات المشفرة بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة إيثريوم "فيتاليك بوتيرين" والرئيس التنفيذي لشركة تسلا |إيلون ماسك".