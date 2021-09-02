مرشحٌ لمنصب العمدة يتعهد بجعل مدينة نيويورك "أكثر مدينة صديقة للعملات المشفرة في البلاد"

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 04:37 صباحاً - قال كورتيس سليوا، وهو جمهوري مرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، إن أحد أهداف حملته هو التركيز على العملات المشفرة.

ففي تغريدة يوم الأربعاء، قال سليوا إنه سيركز على خلق قدر أكبر من الشمول المالي في مدينة نيويورك من خلال فتح المزيد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وتحفيز الشركات لقبول العملة المشفرة. ووفقًا لموقع حملته على الويب، لا يقبل مرشح رئاسة البلدية حاليًا سوى التبرعات بالدولار الأمريكي باستخدام الشيكات الشخصية أو بطاقات الائتمان.

أعلن سليوا عن نواياه لاعتماد العملات المشفرة في مدينة نيويورك في يونيو، قبل أن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في سباق رئاسة البلدية بالمدينة. مؤسس مجموعة منع الجريمة "غارديان أنجلز" والذي يقال إنه مالك ١٦ قطة تم إنقاذها، سيواجه المرشح الديموقراطي "إريك آدامز" في نوفمبر.

آدامز، الذي اتخذ أيضًا موقفًا مؤيدًا على ما يبدو للعملات المشفرة من خلال تعهده بجعل مدينة نيويورك "مركز عملات بيتكوين"، فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ضد المرشح الرئاسي السابق والمدافع عن العملات المشفرة أندرو يانغ في يوليو. وقد زعم يانغ أيضًا أنه يريد أن يجعل المدينة "مركزًا لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى".

كان بعض رؤساء بلديات المدن الكبيرة والصغيرة في الولايات المتحدة يضغطون من أجل اعتماد العملات المشفرة أو اتخاذ موقف لصالح الأصول الرقمية. ففي أغسطس، اقترح رئيس البلدية جيسون ستيوارت من كول فالي بولاية ميسوري التبرع بأكثر من مليون دولار من بيتكوين (BTC) لسكان المدينة البالغ عددهم ١٥٠٠ نسمة تقريبًا. كما قال عمدة ميامي، فرانسيس سواريز، إنه أحد المحتفظين بالعملات ويريد جعل مدينة فلوريدا جذابة لأولئك العاملين في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين.