شرطة السلفادور تُلقي القبض على منتقد بيتكوين وتُطلق سراحه دون أمر قضائي

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 02:44 صباحاً - أفاد منفذ إخباري في السلفادور أن الشرطة المحلية اعتقلت خبيرًا في الكمبيوتر والعملات المشفرة كان ينتقد قبول الدولة لعملة بيتكوين كعملة قانونية لساعات قبل الإفراج عنه لاحقًا.

ووفقًا لمقابلات متعددة أجرتها يوم الأربعاء لا برينسا غرافيكا، ألقت شرطة سان سلفادور القبض على متخصص الكمبيوتر ماريو غوميز اليوم دون أمر قضائي، وقامت بمصادرة هاتفه ومحاولة الاستيلاء على جهاز كمبيوتر من والدته، إيلينا دي غوميز. وقد أصدرت الشرطة المدنية الوطنية، أو PNC، بيانًا قالت فيه إن احتجاز غوميز مرتبط بتحقيق في احتيال مالي أقبل أن يقول محاميه، أوتو فلوريس، إن السلطات أفرجت عن غوميز في وقتٍ لاحق بعد ظهر ذلك اليوم.

وقد قالت والدته: "يشارك [ماريو] كثيرًا في المنتديات والأحداث وعلى الشبكات الاجتماعية وينتقد الحكومة". "إذا رأينا أن البلاد تتراجع، فمن الضروري التحدث، لأن التعبير عن آرائنا حق إنساني".

ينشر غوميز بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي حول معارضته لتشريع السلفادور الذي يجعل عملة بيتكوين (BTC) قانونية في البلاد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من ٧ سبتمبر. وتتضمن منشوراته على تويتر مزاعم الأفراد الذين يقفون وراء محفظة شيفو بيتكوين الحكومية والتي قد تكون مرتبطة بعنوان بيتكوين من اختراق تويتر الضخم في يوليو ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إتاحة ملصقات "لا لعملة بيتكوين" لمتابعيه البالغ عددهم ٩٨٤٠ متابعًا.

كان هناك احتجاجان رئيسيان على الأقل في سان سلفادور منذ أن تم قبول مشروع قانون يقترح بيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الولايات المتحدة.تم تمرير الدولار من قبل المجلس التشريعي للأمة. أعلن الرئيس نجيب بوكيلي في البداية أنه سيتبع مثل هذا القانون في مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ في يونيو، لكنه أضاف لاحقًا أنه سيكون لدى السلفادوريين خيار عدم استخدام العملة المشفرة.

في الأخبار التالية عن اعتقاله، بدأ أتباع غوميز حملة على تويتر لـ "الإفراج عن ماريو". حيث أشار ستيف هانكي، الاقتصادي في جامعة جونز هوبكنز، إلى تحرك الشرطة على أنه "تكتيكات بوليسية استبدادية في العمل". كما أشارت أنابيل بيلوسو، أحد أعضاء المجلس التشريعي في البلاد، إلى أن السلطات كانت تحاول "اختلاق اتهامات" ضد غوميز.

وقال هيكتور سيلفا، عضو مجلس بلدية سان سلفادور: "إن اعتقال ماريو يصور هشاشة الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ قانون بيتكوين ولكنه يؤكد شيئًا أكثر خطورة". "إنهم مستعدون للتلاعب بأي مؤسسة ضرورية لإبعاد الأصوات الناقدة عن طريقهم."